Latvijas mājsaimniecības par elektrību maksā vairāk nekā turīgajās Rietumeiropas valstīs
Ziemai tuvojoties, enerģijas pieprasījums visā kontinentā strauji pieaug. Tomēr enerģijas cenas Eiropā ievērojami atšķiras.
"Euronews" vēsta, ka Krievijas iebrukums Ukrainā turpina atstāt ilgstošu ietekmi uz Eiropas enerģijas tirgiem, savukārt atšķirības valstu politikā, enerģijas bilances struktūrās un tarifu sistēmās vēl vairāk palielinājušas cenu plaisu starp valstīm.
Saskaņā ar "Eurostat" datiem, 2025. gada pirmajā pusē mājsaimniecību elektroenerģijas cenas svārstījās no 6,2 eiro par 100 kWh Turcijā līdz 38,4 eiro Vācijā. Vidējais rādītājs 38 Eiropas valstīs – tostarp ES dalībvalstīs, kandidātvalstīs un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstīs – bija 28,7 eiro.
Visaugstākās nominālās cenas reģistrētas Rietumeiropā – Vācijā (35,7 eiro) un Dānijā (34,9 eiro). Arī Itālijā, Īrijā un Čehijas Republikā cenas pārsniedza 30 eiro.
Tikmēr lielākajā daļā Austrumeiropas valstu un ES kandidātvalstu cenas bija ievērojami zemākas. Elektroenerģijas izmaksas Turcijā, Gruzijā, Kosovā, Bosnijā un Hercegovinā, kā arī Melnkalnē bija zem 10 eiro par 100 kWh.
Starp ES dalībvalstīm viszemākā cena bija Ungārijā (10,4 eiro), savukārt Spānijā (26,1 eiro) un Francijā (26,6 eiro) tās joprojām bija zem ES vidējā līmeņa.
Latvija gan izceļas, taču ne patērētāju labā. Lai arī valsts ģeogrāfiski pieder Austrumeiropai, elektroenerģijas cena Latvijā ir līdzīga Rietumeiropas līmenim – 24,4 eiro par 100 kWh. Tas ir dārgāk nekā Nīderlandē, Somijā, Grieķijā, Portugālē, Norvēģijā un vairākās citās valstīs. Protams, arī salīdzinājumā ar Igauniju un Lietuvu kilovatstundas Latvijā ir dārgākas.