Valsts atbalstīs hipotekāros aizdevumus mājokļa iegādei ārpus Rīgas
Attīstības finanšu institūcijas “Altum” jaunajā valsts atbalsta programmā hipotekāriem kredītiem mājokļu iegādes aizdevumam ārpus Rīgas un Pierīgas jau ir apstiprināts aizdevums par 21 000 eiro dzīvokļa iegādei Bauskas novadā. Plānots, ka četru gadu laikā aizdevumu apjoms būs līdz 105 miljoniem eiro.
Programmas “Aizdevums mājokļa iegādei reģionos”, kas vērsta uz mājokļu iegādi Latvijas reģionos – ārpus Rīgas un Pierīgas teritorijām (Mārupes, Olaines, Jūrmalas, Ķekavas, Salaspils, Ropažiem un Ādažiem), mērķis ir aktivizēt hipotekāro kreditēšanu Latvijas reģionos, kur līdz šim finanšu institūciju aktivitāte mājokļu iegādes finansēšanā bijusi mērena vai ierobežota (komercbankas tos dažādu iemeslu dēļ neizsniedza).
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis norādījis, ka ar šīs programmas palīdzību plānots novērst tirgus nepilnību – situāciju, kad privātais finansējums reģionos “bieži vien nav pieejams vai pieejams nepietiekamā apjomā”.
Programmas mērķgrupā ir iedzīvotāji, kas vēlas iegādāties mājokli ārpus Rīgas–Pierīgas zonas, piemēram, ģimenes, jauni speciālisti, cilvēki, kas pārcēlušies no galvaspilsētas vai vēlas atgriezties reģionos. “Altum” valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš skaidro, ka programma nav domāta, lai aizstātu komercbanku kreditēšanu, bet gan paplašinātu tās ģeogrāfisko pieejamību.
Kas var pieteikties un nosacījumi
Pieteikties var fiziskā persona, kura: * sasniegusi 18 gadu vecumu un uz aizdevuma atmaksas brīdi nedrīkst pārsniegt 65 gadus; * viņa ir Latvijas, ES, EEZ vai Šveices Konfederācijas pilsonis, vai persona ar Latvijas nepilsoņa vai bezvalstnieka statusu.
Galvenie finansējuma nosacījumi: Aizdevuma maksimālā summa līdz 74 000 eiro. Paredzētais vidējais aizdevums – apmēram 25 000–30 000 eiro (balstoties uz darījumu vidējo apjomu reģionos). Aizdevuma termiņš līdz 30 gadiem, taču atmaksas beigas nedrīkst pārsniegt 65 gadu vecumu aizņēmējam vai līdzaizņēmējam. Prasība: pirmā iemaksa ne mazāka kā 5 % no darījuma summas.
Iespēja izmantot arī “Altum” atbalsta programmu “Balsts” kā līdzdalību vai riska segumu. Komisijas maksa par aizdevuma noformēšanu un izsniegšanu pirmajā gadā netiek piemērota. Ja nepieciešams, ir iespējams “nolikt atslēgas” principu - ja aizņēmējs vairs nespēj atmaksāt, viņam iespēja nodot ieķīlāto īpašumu “Altum” īpašumā, un tālākas saistības netiks prasītas.
Kopējais aizdevumu apjoms līdz 105 miljoniem eiro
“Altum” pārstāve Sandra Eglīte “Kas Jauns Avīzei” pastāstīja: “Mājokļu aizdevumu programmas darbības pirmajās dienās vērojama liela iedzīvotāju interese – kopš programmas atvēršanas 29. oktobrī (līdz 10. novembrim) saņemti 76 aizdevumu pieteikumi, un pirmais aizdevums jau ir apstiprināts. Šī aizdevuma summa ir 21 tūkstotis eiro un tas paredzēts dzīvokļa iegādei Bauskas novadā.
Šobrīd iesniegto pieteikumu vidējais aizdevuma apjoms ir aptuveni 40 tūkstoši eiro, un pieteikto aizdevumu diapazons ir no 9,5 tūkstošiem eiro līdz 74 tūkstošiem eiro, kas ir maksimālais programmā pieejamā aizdevuma apjoms. Šobrīd vidējais aizņēmēja vecuma ir 36 gadi, savukārt vidējais aizdevums termiņš - 21 gads. Šobrīd aptuveni līdzīgās daļās pieteikumi ir aizdevumiem privātmājas un dzīvokļa iegādei, atsevišķi pieteikumi ir arī viensētas iegādei. Aktīvi ir visi Latvijas reģioni, bet šobrīd visvairāk pieteikumu ir no Vidzemes (aptuveni 40%, kurai seko Zemgale ar 30%, Kurzeme un Latgale ar 13% katra). Ja klients ir iesniedzis visus nepieciešanos dokumentus un viņam jau ir savs nekustamā īpašuma vērtējums, pieteikumu “Altum” var izvērtēt aptuveni divu dienu laikā, savukārt, ja nepieciešams īpašuma vērtējums, lēmums par aizdevumu gaidāms orientējoši 7 līdz 10 dienu laikā. Pirmo dienu pieredze rāda, ka klienti aktīvi sazinās ar “Altum”, lai saņemtu papildu konsultācijas par programmas nosacījumiem un pieteikuma iesniegšanu.
Programma darbosies līdz 2029. gada 31. decembrim un tās apjoms ir līdz 105 miljoniem eiro.”
Piemērs: aizdevums hipotekāram kredītam par 60 000 eiro
Ja uz desmit gadiem ņem “Altum” aizdevumu hipotekāram kredītam par 60 000 eiro, tad pirmā iemaksa 5% apmērā ir 3000 eiro. Līdz ar to aizdevuma summa ir 57 000 eiro un procentu maksājumiem visā periodā jāmaksā 17 741,39 eiro (kopējā atmaksājumā summa – 74 741,39 eiro, šobrīd ar procentu likmi – 5,65% (3,52% + “Euribor”). Tas nozīmē, ka ikmēneša maksājums būs 622,84 eiro mēnesī.
Savukārt komercbankās procentmaksājumi var būt atšķirīgi – no 3% līdz 6% vai pat vairāk. Ja klientam ir labs riska profils, pietiekams ienākums, liela pirmā iemaksa un stabils nodrošinājums, iespējams dabūt kopējo likmi hipotekāram kredītam ap 3-4 % gadā. Ja riski ir lielāki (mazāka iemaksa, vairāk saistību, vāja kredītvēsture), likme būs augstāka - 4-6 % vai pat vairāk, atkarībā no tirgus apstākļiem un bankas politikas.
Mainīgā likme nozīmē, ka likme var mainīties ar “Euribor” izmaiņām, tādēļ aizņēmējam jānodrošinās, ka maksājums būs apkalpojams arī pie likmes pieauguma
Līdzsvaros reģionu attīstību
Programmas pirmajā gadā ir plānots piešķirt līdz 2000 aizdevumu un tam varētu tikt piešķirti vairāk nekā 80 miljoni eiro, un tiek vērtēta kā būtisks instruments reģionālās attīstības veicināšanai, iedzīvotāju mobilitātei un kopienu stiprināšanai ārpus galvaspilsētas.
Komentāri par šo programmu ir samērā pozitīvi, taču tiek uzsvērti arī riski. Ekonomikas ministrijas pārstāvji norāda, ka programma dod reālu iespēju reģionu iedzīvotājiem iegādāties mājokli un līdzsvarot reģionu attīstību. Eksperti gan brīdina: lai gan kredītēšanas aktivitāte reģionos ir zema, nepieciešams, lai arī nekustamā īpašuma tirgus reģionos būtu pietiekams un vērtējums atspoguļotu reālo situāciju. Citādi pastāv risks, ka īpašumu pieejamība vai atdeve var būt mazāka.
Katrs trešais domā par jaunu dzīvokli
Neskatoties uz to, ka mājokļu cenas turpina augt un to kritums tuvākajā laikā netiek prognozēts, iedzīvotāji kļūst optimistiskāki un ir novērojama lielāka pārliecība par spēju tuvākajā laikā tikt pie sava mājokļa. Kā norāda “Luminor” bankas mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Sausais – redzam, pieaugošu pārliecību un aktivitāti nekustamā īpašuma tirgū, jo katrs trešais Latvijas iedzīvotājs tuvāko piecu gadu laikā plāno iegādāties mājokli.
Pieprasījumu un iedzīvotāju spēju uzņemties kredītsaistības būtiski ietekmējusi procentu likmju samazināšanās, kas ļauj plānot mēneša maksājumus ar lielāku finanšu pārliecību un veicina aktivitāti nekustamā īpašuma tirgū. “Euribor” likmju samazināšanās Latvijā veicina interesi par mājokļu iegādi, kā rezultātā gan izsniegto kredītu apjoms, gan vidējā aizdevuma summa pieaug. “Luminor” dati rāda, ka šī gada pirmajos deviņos mēnešos izsniegto mājokļu kredītu apjoms palielinājies par 71 % salīdzinājumā ar līdzvērtīgu periodu pērn, finansiāli atbalstot jaunu mājokļu iegādi vairāk nekā 2400 mājsaimniecībām Latvijā.
Visaktīvāk par jauna mājokļa iegādi tuvāko gadu laikā domā tieši Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji – šādu ieceri paudis 41 % aptaujāto. Salīdzinoši zemāka interese par īpašuma iegādi novērojama Vidzemē un Kurzemē. Šo atšķirību, visticamāk, ietekmē fakts, ka šajos reģionos lielākajai daļai iedzīvotāju jau pieder savs mājoklis.
Līdzīga tendence vērojama arī kopumā visā Latvijā – salīdzinoši liela sabiedrības daļa tuvākajā laikā mājokļa iegādi neapsver. 52 % Latvijas iedzīvotāju norādījuši, ka neplāno pirkt jaunu īpašumu. Lielākā daļa to skaidro ar to, ka viņiem jau pieder mājoklis. Savukārt 9 % iedzīvotāju, kuriem šobrīd nav sava īpašuma, mājokļa iegādi neparedz arī ilgtermiņā.
Visbiežāk jaunu mājokli plāno iegādāties gados jauni cilvēki, kuru mājsaimniecībā ir trīs vai vairāk cilvēku, kā arī tiem ir augstāki personīgie un mājsaimniecības ienākumi.