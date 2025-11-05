ALTUM sāk mājokļu kreditēšanu reģionos
Latvijā ir uzsākta jauna valsts atbalsta programma “Mājokļu iegādes aizdevumi reģionos”, kas veicina hipotekārā kreditēšanas pieejamību ārpus Rīgas un Pierīgas, piedāvājot aizdevumus līdz 74 tūkstošiem eiro ar mērķi attīstīt reģionus un atbalstīt iedzīvotājus mājokļa iegādē. Programma darbosies līdz 2029. gada beigām un nodrošinās finansējumu līdz 105 miljoniem eiro, piedāvājot īpašus nosacījumus un atvieglojumus aizņēmējiem.
Ar mērķi aktivizēt hipotekāro kreditēšanu Latvijas reģionos, šā gada 29. oktobrī ir uzsākta jauna valsts atbalsta programma “Mājokļu iegādes aizdevumi reģionos”. Programmas aizdevumi būs pieejami tikai mājokļa iegādei ārpus Rīgas un Pierīgas teritorijām un aizdevuma maksimālā summa būs līdz 74 tūkstošiem eiro.
Ekonomikas ministrijas un ALTUM programma izveidota, lai mazinātu ģeogrāfiskos šķēršļus mājokļu iegādei reģionos, kur līdz šim hipotekārā kreditēšana bijusi ierobežota. Programma darbosies līdz 2029. gada 31. decembrim un tās apjoms ir līdz 105 miljoniem eiro. Pieteikumus aizdevuma saņemšanai iedzīvotāji var iesniegt sākot no 29. oktobra ALTUM klientu apkalpošanas portālā mans.altum.lv.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis: “Ar jauno programmu mēs novēršam tirgus nepilnību – situāciju, kad privātais finansējums reģionos bieži vien nav pieejams vai pieejams nepietiekamā apjomā. Daudzviet iedzīvotāji pat ar stabilu ienākumu līmeni nevar saņemt hipotekāro kredītu mājokļa iegādei ārpus Rīgas un Pierīgas, banku skatījumā – pārāk augstu risku dēļ. Šī programma dos reālu iespēju iedzīvotājiem, kas vēlas dzīvot un iegādāties mājokli reģionā, to īstenot neatkarīgi no tā, vai tā ir ģimene, jauns speciālists vai cilvēks, kurš vēlas atgriezties vai pārcelties no galvaspilsētas. Tā ir nozīmīga daļa no plašāka valsts mērķa – attīstīt reģionus, līdzsvarot ekonomisko izaugsmi un stiprināt vietējo kopienu dzīvotspēju visā Latvijā.”
Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs: “Programmas nolūks nav aizvietot banku kreditēšanu, bet gan paplašināt tās ģeogrāfiju reģionos, kur komercbanku aktivitāte līdz šim bijusi zemāka tirgus apjoma un augstāku risku dēļ. ALTUM šajā programmā uzņemsies augstāku risku, radot precedentus nākotnes darījumiem un veidojot tirgus praksi, kas nākotnē ļaus aktīvāk iesaistīties arī komercbankām. Prognozējam, ka programmas darbības pirmajā gadā tās iespējas izmantos līdz 2000 iedzīvotāju.”
Programma “Mājokļu iegādes aizdevumi reģionos” piedāvās aizdevumus apjomā līdz 74 000 eiro ar termiņu līdz 30 gadiem. Pirmā iemaksa būs līdz 5 % no darījuma summas, un to iespējams segt arī ar ALTUM subsīdiju “Balsts”, kas pieejama daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti. Par aizdevuma nodrošinājumu var kalpot iegādātais nekustamais īpašums, un finansējuma apjoms var sasniegt līdz 100 % no īpašuma vērtības.
Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs: “ALTUM īstenos atbildīgu kreditēšanu – programmas mērķis ir palīdzēt cilvēkiem iegādāties mājokli reģionos, vienlaikus rūpīgi izvērtējot aizņēmēju spēju atmaksāt aizdevumu, ko nosaka arī Patērētāju tiesību aizsardzības centra prasības. ALTUM nodrošinās arī vairākus praktiskus atvieglojumus – programmas darbības pirmajā gadā aizdevumi tiks izsniegti bez komisijas maksas un aizdevumiem pirmajos 12 mēnešos tiks piemērota pievienotā likme 0% + 6 mēnešu EURIBOR. Komisijas maksas un likmes atvieglojumi tiks piemēroti pieteikumiem, kas iesniegti līdz 2026. gada 30. oktobrim, savukārt viens nekustamā īpašuma vērtējums, piesakoties ALTUM aizdevumam, būs bez maksas visā programmas darbības laikā.”
Patērētāju tiesību aizsardzības centra licenci ALTUM saņēma šā gada 4. augustā.