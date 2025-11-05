ASV domnīca "Tax Foundation": Latvijā ir otrā konkurētspējīgākā nodokļu sistēma OECD, labāk tikai Igaunijā
Latvijā ir otrā konkurētspējīgākā nodokļu sistēma Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalstu vidū, atpaliekot tikai no Igaunijas, liecina ASV domnīcas "Tax Foundation" jaunākais "Starptautiskais nodokļu konkurētspējas indekss". Latvija otro vietu indeksā ieņem astoto gadu pēc kārtas.
Pētījuma autori kā pozitīvākos Latvijas nodokļu sistēmas aspektus izcēluši uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmu, kas paredz ar nodokli aplikt tikai sadalīto peļņu, bet reinvestētā peļņas daļa ar nodokli netiek aplikta, kā arī teritoriālo nodokļu sistēmu, kas paredz atbrīvot no nodokļa ārvalstu dividendes un kapitāla pieaugumu un neiekasēt ieturējuma nodokļus no ārvalstu procentu maksājumiem, dividendēm vai autoratlīdzībām.
Kā vēl viens pozitīvs aspekts izcelts tas, ka Latvijā pievienotās vērtības nodoklis (PVN) attiecas uz relatīvi plašu bāzi, aptverot aptuveni divas trešdaļas no gala patēriņa. Kā Latvijas nodokļu sistēmas vājās vietas "Tax Foundation" eksperti minējuši salīdzinoši mazo valstu skaitu - 63 -, ar kurām Latvijai ir noslēgtas vienošanās par nodokļiem, kā arī tas, ka noteikumi par pieļaujamo saistību attiecību pret pašu kapitālu ir vieni no stingrākajiem OECD un PVN slieksnis ir daudz augstāks nekā vidēji OECD valstīs.
Jau 12. gadu pēc kārtas par OECD dalībvalsti ar viskonkurētspējīgāko nodokļu sistēmu atzīta Igaunija. Trešajā vietā "Starptautiskajā nodokļu konkurētspējas indeksā" ir Jaunzēlande, kam seko Šveice, savukārt Lietuva indeksā šogad ir saglabājusi piekto vietu. Tālāk seko Luksemburga, Austrālija, Izraēla, Ungārija un Čehija. ASV indeksā ieņem 15. vietu, Vācija ir 20. vietā, Somija - 24. vietā, Lielbritānija - 32. vietā, Polija - 35. vietā, savukārt pēdējās divas vietas 38 OECD valstu vidū ieņem Itālija un Francija.
Vērtējot atsevišķas nodokļu grupas, Latvija uzņēmējdarbības nodokļu rādītājā ierindota pirmajā vietā, personīgo nodokļu rādītājā Latvija ieņem 7.vietu, patēriņa nodokļu konkurētspēja ir 20.augstākā OECD dalībvalstu vidū, īpašuma nodokļu rādītājā - 7.vietu, bet starptautisko nodokļu nosacījumu rādītājā Latvija ieņem 6.vietu.
Igaunija gan uzņēmējdarbības nodokļu, gan personīgo nodokļu kategorijā ir otrajā vietā, patēriņa nodokļu rādītājā tā ieņem 22. vietu, īpašuma nodokļu rādītājā - 1. vietu, savukārt starptautisko nodokļu nosacījumu rādītājā - 7. vietu.
Savukārt Lietuva uzņēmējdarbības nodokļu vērtējumā ir trešajā vietā, personīgo nodokļu kategorijā - 9. vietā, patēriņa nodokļu rādītājā - 25. vietā, īpašuma nodokļu rādītājā - 10. vietā un starptautisko nodokļu nosacījumu rādītājā - 15. vietā.
Latvija OECD pievienojās 2016. gadā, Igaunija tajā iestājās 2010. gadā, bet Lietuva par OECD dalībvalsti kļuva 2018. gadā.
Tiesa, nesenā aptauja liecina, ka Latvijas iedzīvotāji savas valsts nodokļu sistēmu neuzskata par taisnīgu. Eirobarometrs 2025. gada pētījumā, kurā piedalījās vairāk nekā 25 000 cilvēku, Eiropas Savienības (ES) iedzīvotājiem tika uzdots jautājums: "Vai cilvēki jūsu valstī maksā nodokļus proporcionāli saviem ienākumiem un bagātībai?" Kā ziņoja "Euronews", visā Eiropas Savienībā katrs piektais respondents norādīja, ka viņa valstī nodokļi tiek maksāti "lielā mērā" proporcionāli ienākumiem un bagātībai. To cilvēku īpatsvars, kuri tā uzskata, svārstās no tikai 8% Latvijā līdz 38% Somijā. Tas nozīmē, ka Latvijā ir viszemākais to iedzīvotāju īpatsvars, kuri uzskata, ka nodokļi valstī tiek maksāti taisnīgi.