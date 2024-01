Jauni Gmail un Yahoo noteikumi: paaugstinātas prasības e-pasta mārketinga sūtītājiem

Kas ir Smaily? Tas ir apzināti veidots kā vienkāršs rīks skaistu e-pastu izsūtņu izveidošanai un izsūtīšanai. Izveidojiet kontu šeit vai rezervējiet bezmaksas demonstrāciju, lai uzzinātu vairāk par šo kvalitatīvo platformu par patīkamām cenām. Pasaulē labākais individuālais klientu serviss. Platforma lietoajama bez maksas līdz 2000 abonentiem, godalgots drag-and-drop redaktors, iespēja saņemt padziļinātus padomus no labākajiem e-pasta mārketinga ekspertiem un daudz kas cits! Gūstiet ieskatu šajos lieliskajos e-pasta mārketinga padomos, lasiet tālāk, lai uzzinātu vairāk par šodienas tematu un kļūtu par e-pasta mārketinga dūzi!



No 2024. gada 1. februāra jaunie Gmail noteiktie noteikumi ietekmēs ikvienu, kas sūta mārketinga un darījumu e-pasta ziņojumus. Yahoo līdzīgus noteikumus ieviesīs 2024. gada pirmajā ceturksnī. Abos gadījumos šo pasākumu mērķis ir samazināt nevēlamo e-pasta ziņojumu skaitu klientu iesūtnēs un padarīt e-pasta saziņu pārskatāmāku un drošāku. Paskatīsimies, ko nozīmē šīs jaunās Gmail un Yahoo e-pasta mārketinga prasības un kā pārvarēt iespējamos šķēršļus.

Uz ko attiecas izmaiņas?

Saskaņā ar Yahoo, izmaiņas skar visus e-pasta sūtītājus. Gmail gadījumā domēniem, kas sūta mazāk nekā 5000 e-pasta ziņojumu dienā, ir nedaudz mazāk prasību (piemēram, DMARC nav obligāta), taču lielākā daļa e-pasta mārketinga prasību attiecas uz visiem sūtītājiem. Mēs iesakām nekavējoties pieņemt augstākus standartus, jo sasniegt 5000 e-pasta ziņojumu dienā ir salīdzinoši vienkārši, ņemot vērā, ka tas ietver visus e-pasta ziņojumus, kas nosūtīti no viena domēna: iekšējo komunikāciju, klientu saziņu, visus automatizētos paziņojumus un mārketinga e-pastus.

Kādas izmaiņas tiek ieviestas no 2024.gada 1.februāra?

Gan Gmail, gan Yahoo ir izveidojuši prasību kopumu, kas jāievēro visiem e-pasta sūtītājiem, lai viņu e-pasti tiktu piegādāti Gmail un Yahoo pastkastēs. Ja šīs prasības netiek ievērotas, abiem ir tiesības vai nu ievietot e-pastus surogātpasta mapē, vai arī tos noraidīt pavisam. Lai gan dažas prasības attiecas uz pakalpojumu sniedzējiem (domēna administratoriem, e-pasta programmatūru utt.), arī katram sūtītājam atsevišķi ir jāievēro noteiktas prasības.

1. Nodrošiniet, lai jūsu domēnam, no kura sūtāt e-pasta ziņojumus, ir konfigurēta SPF, DKIM un DMARC e-pasta autentifikācija. Šie ieraksti apstiprina, ka jūs patiesi autorizējat no sava domēna nosūtītos e-pasta ziņojumus. SPF (Sender Policy Framework) neļauj surogātpasta sūtītājiem sūtīt neatļautus ziņojumus, kas, šķietami, ir no jūsu domēna. DKIM (DomainKeys Identified Mail) pārbauda, vai domēna īpašnieks ir nosūtījis ziņojumu. DMARC (Domain-based Message Authentication Reporting and Conformance) ļauj norādīt saņēmēju serveriem, kā rīkoties ar ziņojumiem no jūsu domēna, kas neiztur SPF vai DKIM. Visi trīs ieraksti kopā nodrošina, ka neviens nevar ļaunprātīgi sūtīt e-pasta ziņojumus no jūsu domēna.

Smaily lietotājiem mēs vienmēr esam ieteikuši konfigurēt SPF un DKIM, jo tie uzlabo e-pasta piegādi. Turklāt, ja katru dienu uz Gmail un Google Workspace adresēm sūtāt vairāk nekā 5000 e-pasta ziņojumu (tostarp mārketinga, automatizētos un regulāros saziņas e-pasta ziņojumus), sākot no februāra DMARC ieraksta iestatīšana ir obligāta. Mēs neiesakām gaidīt, jo Yahoo pieprasa DMARC jau no pirmā e-pasta.

2. E-pasta mārketinga programmatūrā mārketinga e-pasta ziņojumu sūtīšanai vairs nevar izmantot Gmail adreses, jo šie e-pasta ziņojumi tagad nonāks mēstuļu mapē (Gmail sāks izmantot DMARC karantīnas izpildes politiku). Mazie uzņēmumi iepriekš ir atklājuši, ka savām darbībām ir viegli izmantot e-pasta adreses, piemēram, “uzņēmumanosaukums@gmail.com”. Lai gan šīs e-pasta adreses joprojām var izmantot regulārai biznesa saziņai, piedāvājumu vai mārketinga e-pasta ziņojumu sūtīšana, izmantojot e-pasta mārketinga platformas, vairs nav iespējama.

3. Tiks piemēroti stingrāki kritēriji, lai atzīmētu e-pastus kā mēstules — surogātpasta līmenim ir jāsaglabājas zem 0,1% no visiem katru dienu nosūtītajiem e-pasta ziņojumiem. Ja šis rādītājs pastāvīgi pārsniedz 0,3%, pastāv lielāka iespēja, ka arī citi jūsu e-pasta ziņojumi (paziņojumi, rēķini utt.) nonāks mēstuļu mapē, un Gmail nepalīdzēs domēna īpašniekiem, kas saskaras ar šo problēmu. Jūs varat redzēt surogātpasta līmeni vai sūdzības zem Smaily statistikas par katru kampaņu un automatizāciju. Turklāt varat iestatīt Google Postmaster Tools (ja sūtāt vairākus tūkstošus e-pasta ziņojumu dienā), lai rādītu to e-pasta ziņojumu skaitu, kas Gmail iesūtnēs ir atzīmēti kā mēstules.

Papildus jaunajām e-pasta mārketinga prasībām platformas ir sniegušas jaunus ieteikumus e-pasta sūtīšanai, par kuriem mēs runāsim šī raksta otrajā daļā.

Kā izpildīt šīs e-pasta mārketinga prasības?

Ja esat jau konfigurējis visus DNS iestatījumus (SPF, DKIM, DMARC) un e-pastu sūtīšanai izmantojat reģistrētu domēnu, lielākā daļa darba ir paveikta. Tomēr, ja jūsu iestatījumi ir nepilnīgi vai pašlaik e-pasta sūtīšanai izmantojat Gmail adresi, jums līdz februārim ir jāveic dažas izmaiņas.

Ja savam domēnam neesat iestatījis SPF, DKIM vai DMARC e-pasta autentifikāciju

Pieņemsim, ka jums joprojām ir jāiestata SPF un DKIM ieraksti savam domēnam, ko izmantojat kopā ar Smaily. Tādā gadījumā jūsu e-pasts var nešķist uzticams saņēmēja pasta serverim un adresātam, jo sūtītājs ir e-pasta mārketinga platforma, nevis jūsu zīmols. Konfigurētie ieraksti norāda, ka jūs atļaujat Smaily sūtīt e-pasta ziņojumus jūsu vārdā, un tā nav ļaunprātīga darbība.

DMARC autentifikācija palīdz Gmail un Yahoo izlemt, kā jūs kā domēna īpašnieks vēlaties, lai tiktu apstrādāti jūsu vārdā nosūtītie e-pasta ziņojumi (surogātpasta vai e-pasta ziņojumi, kas neatbilst konfigurētajiem SPF un DKIM ierakstiem). Iespējas ietver e-pasta ziņojumu sūtīšanas atļaušanu, e-pasta ievietošanu karantīnā (surogātpastā) vai e-pasta nepiegādāšanu vispār. Lai konfigurētu šos iestatījumus, piesakieties sava domēna saimniekdatora (piemēram, GoDaddy, Zone vai Veebimajutus) administrēšanas panelī. Norādījumi, kā iestatīt SPF un DKIM Smaily platformai ir pieejami šeit. Norādījumus DMARC konfigurēšanai var atrast Zone vietnē.

Ja pašlaik mārketinga e-pasta ziņojumu sūtīšanai izmantojat Gmail e-pasta adresi

Sākot ar 2024. gada 1. februāri, ir aizliegts sūtīt e-pasta mārketinga ziņojumus, izmantojot Gmail e-pasta adreses. Visi šādi e-pasta ziņojumi nonāks mēstuļu mapē. Jūs joprojām varat sūtīt parastos e-pasta ziņojumus no savas pastkastes.

Lai atrisinātu šo situāciju, jums ir divas iespējas:

a) Ja vēlaties turpināt mārketinga e-pasta ziņojumu sūtīšanu no savas Gmail adreses, mēs platformā mainīsim sūtītāja adresi, lai tā izskatītos tā, it kā e-pastu būtu nosūtījis Smaily. Diemžēl klienti šajā gadījumā nevar atbildēt uz jūsu mārketinga e-pastiem, jo viņu atbildes nesasniegs jūsu iesūtni.

b) Izmantojiet esošu vai reģistrējiet jaunu domēnu un sūtiet mārketinga e-pastus no šīs e-pasta adreses. Zone un Veebimajutus piedāvā izdevīgus nosacījumus jauna domēna reģistrācijai Smaily klientiem! Iepazīsties ar abiem piedāvājumiem šeit!

Gmail un Yahoo ieteikumi e-pasta sūtīšanai

Papildus stingrām e-pasta mārketinga prasībām, kuru neievērošanas gadījumā var tikt piemērots sods, gan Gmail, gan Yahoo ir snieguši daudz padomu, kas e-pasta sūtītājiem jāievēro saistībā ar mārketinga e-pastiem.

Svarīgākie ir:

Vienkāršojiet biļetenu pieteikšanos un atrakstīšanos no e-pastu listes. Sūtiet e-pastus tikai tiem, kuri ir devuši piekrišanu. Gan Yahoo, gan Gmail iesaka izmantot dubulto piekrišanu (double opt-in), nodrošinot, ka neviens netiek pievienots kontaktpersonu sarakstam bez viņu skaidras piekrišanas. Iespējai anulēt abonementu arī jābūt viegli atrodamai e-pastā. Uzturiet kārtībā savu kontaktpersonu sarakstu. Gmail iesaka periodiski apstiprināt piekrišanu mārketinga e-pasta ziņojumu saņemšanai un apsvērt iespēju anulēt to kontaktpersonu piekrišanu, kuras neatver e-pastus. Saitēm e-pastā jābūt redzamām un viegli saprotamām. Klientam ir jāsaprot, kas notiek, noklikšķinot uz saites. E-pasta tēmas rindiņām jābūt skaidrām, un tās nedrīkst klientu maldināt. Neizmantojiet pirktus kontaktu sarakstus. Neiekļaujiet pārdošanas ziņojumus darījumu e-pastos. Piemēram, nepievienojiet atlaižu piedāvājumus pirkuma apstiprinājuma e-pastiem. Gmail iesaka izmantot noteiktas e-pasta adreses, ja sūtāt gan mārketinga, gan darījumu e-pasta ziņojumus. Piemēram, mārketinga e-pastiem izmantojiet marketing@exampledomain.com, bet pirkuma apstiprinājuma e-pastiem - purchases@exampledomain.com. Ja izmantojat vairākas IP adreses, katram ziņojuma veidam izmantojiet citu IP adresi.

Noslēgumā

Neskatoties uz pieaugošo alternatīvo saziņas metožu izplatību, e-pasts joprojām ir viens no populārākajiem veidiem, kā sazināties ar biznesa un privātajiem klientiem. Ņemot vērā pieaugošo surogātpasta apjomu visā pasaulē, ir saprotams, ka e-pasta pakalpojumu sniedzēji pastiprina savas prasības pret e-pasta mārketingu, lai cīnītos pret surogātpasta un pikšķerēšanas mēģinājumiem. Gan Gmail, gan Yahoo vēlas, lai viņu e-pasta pakalpojumu lietotāju iesūtnēs nebūtu nevēlamu e-pasta ziņojumu, un tādējādi viņi ir ieviesuši augstākas prasības e-pasta sūtīšanai. Šie noteikumi aizsargā arī jūsu domēnu no ļaunprātīgas izmantošanas, tāpēc izmantojiet rakstā minētās priekšrocības pēc iespējas ātrāk!