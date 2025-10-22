Konkurences padome uzsāk padziļinātu izpēti par “Cēsu alus” un “Valmiermuižas alus” darījumu
Konkurences padome (KP) sākusi papildu izpēti alus darītavu AS "Cēsu alus" un SIA "Valmiermuižas alus" apvienošanās darījumā, informē KP.
Papildu izpēte sākta, lai padziļināti novērtētu apvienošanās ietekmi uz konkurenci Latvijā.
KP aicina HoReCa nozares pārstāvjus un citus tirgus dalībniekus līdz 2025. gada 31. oktobrim paust viedokli par apvienošanās ietekmi uz konkurenci.
Apvienošanās dalībnieki darbojas alus, bezalkoholisko gāzēto dzērienu un raudzēto dzērienu, tostarp sidra, ražošanas un vairumtirdzniecības tirgos Latvijā.
"Cēsu alus" klāstā ir alus un citi alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni. "Cēsu alus" portfelī ietilpst tādi zīmoli kā "Brūža", "Piebalgas", "Mītava" un citi.
"Valmiermuižas alus" saimnieciskā darbība galvenokārt ir saistīta ar alus ražošanu un tirdzniecību, bet uzņēmuma klāstā ir arī bezalkoholiskie dzērieni, sidrs, alkoholiskie dzērieni un kokteiļi.
Iepriekš arī vēstīts, ka līdz darījuma pabeigšanai "Valmiermuižas alus" turpina alus un bezalkoholisko dzērienu brūvēšanu un piegādi klientiem esošā līdzīpašnieka Aigara Ruņģa vadībā, bet pēc tam Ruņģis konsultēs uzņēmuma jauno vadību, lai arī turpmāk tiktu saglabātas "Valmiermuižas alus" receptes.
"Valmiermuižas alus" apgrozījums 2024. gadā bija 10,018 miljoni eiro, kas ir par 6,2% mazāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa samazinājās par 65,9% un bija 65 858 eiro. Kompānija reģistrēta 2005. gadā, un tās pamatkapitāls ir 1,454 miljoni eiro. Tās vienīgais īpašnieks patlaban ir "Valmiermuižas ieguldījumu fonds".
"Cēsu alus" 2024. gadā strādāja ar 101,133 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 1,1% mazāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa palielinājās par 4,4% un bija 3,564 miljoni eiro.
Uzņēmums "Cēsu alus" reģistrēts 1991. gadā, un tā pamatkapitāls ir 8,31 miljons eiro. "Cēsu alus" lielākais īpašnieks ir Somijas koncerns "Olvi" (99,88%).