“Valmiermuižas alus” apvienojas ar “Cēsu alu”
Ar labākajiem rezultātiem uzņēmuma vēsturē, apgrozījumam pirmo reizi pārsniedzot 10 miljonus eiro, SIA “Valmiermuižas alus” lēmis par pievienošanos lielākajam un pieredzējušākajam alus ražotājam Latvijā AS “Cēsu alus”, lai turpinātu brūvēt “Valmiermuižas alu” Valmiermuižā un attīstītu zīmola eksporta potenciālu.
“Šis ir stratēģisks un pārdomāts lēmums, kas darītavas saimei ļaus turpināt un attīstīt amata alus darināšanu Valmiermuižā un klientiem baudīt nemainīgi augstas kvalitātes brūvējumus. Lai arī “Valmiermuižas alum” šis ir labākais gads vēsturē, vienlaikus apzināmies, ka darbojamies mazajiem un neatkarīgajiem aldariem nedraudzīgā uzņēmējdarbības vidē Eiropā, kā rezultātā Latvija pērn ierindojās jau pēdējā vietā Eiropas Savienībā pēc saražotā alus apjoma. Tas būtiski apgrūtina Latvijas aldaru spēju augt, ieguldīt un konkurēt Eiropas mērogā. Esmu pārliecināts, ka Valmiermuižas alus darītavu sagaida lieliska nākotne, apvienojot spēkus sinerģijā ar kaimiņu novadā esošo “Cēsu alu”, lai iesāktais darbs turpinātos ar vēl lielāku spēku un “Valmiermuižas alu” arvien brūvētu Valmiermuižā,” skaidro “Valmiermuižas alus” saimnieks Aigars Ruņģis.
AS “Cēsu alus” valdes priekšsēdētāja Evija Grīnberga: “Mēs ļoti augstu vērtējam Aigara Ruņģa un “Valmiermuižas alus” komandas ieguldījumu gan izcilas kvalitātes un iecienītu alus zīmolu radīšanā, gan alus baudīšanas kultūras attīstībā Latvijā. Prieks, ka varēsim apvienot spēkus un, cienot kopīgās vērtības un tradīcijas, turpināsim alus darītavas attīstību un stiprināsim spēkus eksporta tirgu iekarošanā. “Valmiermuižas alus” turpinās darboties Valmiermuižā, saglabājot augstos standartus alus kvalitātei, mēs turēsim godā receptes un citus dzērienu radīšanas noslēpumus, kas padara “Valmiermuižas alu” tik īpašu. Mēs esam patrioti, un mums rūp Vidzemes reģiona un Latvijas attīstība, ekonomiskā izaugsme un spēja nodrošināt stabilas darba vietas vietējiem cilvēkiem, tāpēc ir svarīgi “Valmiermuižas alu” turpināt brūvēt Valmiermuižā.”
Jau ziņots, ka alus darītava “Valmiermuižas alus” pērn un šī gada septiņos mēnešos sasniegusi visveiksmīgākos darbības rezultātus pastāvēšanas vēsturē: pagājušajā gadā apgrozījums pirmo reizi sasniedza 10 miljonus eiro, bet šī gada septiņos mēnešos, salīdzinot ar tādu pašu periodu pērn, tas audzis vēl par 5 % – līdz 6,7 miljoniem eiro. Operatīvā peļņa palielinājusies vairāk nekā 4 reizes, un audzis gan zeltera (+20 %), gan bezalkoholiskā alus (+40 %) pārdošanas apjoms, ko veicinājis eksports un jaunu garšu parādīšanās Valmiermuižas piedāvājumā. Veiksmīgs bijis arī eksportēto litru apjoma pieaugums – 20 %, savukārt restorānos un bāros eksporta tirgos lejamais alus pārdots par 50 % vairāk nekā iepriekš. “Valmiermuižas alus” pieejams Igaunijā, Lietuvā, Somijā, Īrijā, Lielbritānijā, Vācijā.
Konkurences padomei tiks iesniegts ziņojums, un darījuma noslēgšana plānota pēc ziņojuma izskatīšanas un apstiprināšanas. AS “Cēsu alus” un SIA “Valmiermuižas alus” apvienošanās tiks pabeigta, kad būs saņemta Konkurences padomes atļauja apvienoties. Tikmēr SIA “Valmiermuižas alus” turpina nemainīgi augstas kvalitātes alus un bezalkoholisko dzērienu brūvēšanu un piegādi klientiem Aigara Ruņģa vadībā. Turpinās arī ekskursijas brūzī, darbs alus virtuvē un alus dārzā Valmiermuižā un Valmiermuižas vēstniecībās Rīgā.