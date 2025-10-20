Pēc Imantas traģēdijas “Ride Mobility” ievieš vecuma verifikāciju - turpmāk jāpierāda, ka lietotājam ir vismaz 18 gadi
Koplietošanas "e-velosipēdu" operators "Ride Mobility" no pirmdienas ir ieviesis klientu vecuma verifikācijas rīkus, informēja "Ride Mobility" izpilddirektors Edgars Jākobsons.
Turpmāk ikvienam lietotājam, kurš vēlēsies izmantot "Ride" pakalpojumu, būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase, ID karte, autovadītāja apliecība vai uzturēšanās atļauja.
Vienlaikus, lai pārliecinātos, ka persona ir sasniegusi 18 gadu vecumu, digitālā identifikācijas sistēma veiks personu apliecinošajā dokumentā redzamās fotogrāfijas un lietotāja reāllaika fotogrāfijas sejas salīdzināšanu.
Jākobsons norādīja, ka vecuma verifikācijas rīku ieviešanas izmaksas lietotnē ir konfidenciāla informācija.
Viņš papildināja, ka līdz šim "Ride" noteikumi paredzēja, ka uzņēmuma transportlīdzekļus drīkst izmantot tikai personas, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu, ko lietotājam vajadzēja apliecināt, noslēdzot pakalpojuma lietošanas līgumu. Uzņēmumā atzīmē, ka jaunā vecuma verifikācijas sistēma šo prasību kontrolēs stingrāk.
Tādējādi visiem lietotājiem no pirmdienas, reģistrējoties lietotnē, pirms pirmā brauciena būs jāveic vecuma verifikācija, uzrādot personas apliecinošu dokumentu un reāllaika fotogrāfiju. Savukārt esošajiem pakalpojuma lietotājiem vecuma verifikācija tiks veikta pirms nākamā brauciena.
Uzņēmumā uzsver, ka šis solis palīdzēs samazināt negadījumu risku un uzlabot kopējo braukšanas kultūru.
Jau ziņots, ka šogad 2. oktobrī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) nolēma apturēt koplietošanas "e-velosipēdu" operatora "Ride Mobility" sniegtos pakalpojumus. Šāds lēmums sekoja pēc Rīgas mēra Viestura Kleinberga (P) aicinājuma vērtēt uzņēmuma darbību, kas savukārt sekoja pēc divu 2012. gadā dzimušo meiteņu nāves, ar "Ride Mobility" aparātu pakļūstot zem vilciena Imantā.
Tomēr "Ride Mobility" neapturēja darbību atbilstoši PTAC aicinājumam, tādēļ centrs piemēros administratīvo pārkāpumu sodu līdz 14 000 eiro apmērā. PTAC par sodu lems trešdien, 22. oktobrī.
Vienlaikus PTAC ir sācis visu lietotņu, kuras piedāvā koplietošanas skrejriteņus un citus mikromobilitātes rīkus, izvērtēšanu.
PTAC aicina visus patērētājus, īpaši jauniešus un viņu vecākus, atbildīgi lietot koplietošanas transporta līdzekļus, ievērojot pakalpojuma sniedzēju noteikumus un likumus. Tāpat PTAC atgādina, ka elektrisko skrejriteņu un citu mikromobilitātes rīku izmantošana bez atbilstošas sagatavotības un vecuma pārbaudes var radīt nopietnus riskus gan pašam lietotājam, gan apkārtējiem.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka SIA "Ride" reģistrēta 2019. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. Uzņēmums pilnībā pieder Jākobsonam. 2024. gadā "Ride" strādāja ar 1,156 miljonu eiro apgrozījumu un 236 246 eiro peļņu. Jēkobsons šogad Mārupes domes vēlēšanās kandidēja no "Jaunās vienotības" saraksta.
Imantas stacijas apkārtne un piemiņas vieta pēc traģēdijas
Piemiņas vieta Imantas stacijā pēc traģēdijas, kur dzīvību zaudēja divas nepilngadīgas meitenes.