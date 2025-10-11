Virālās metodes, kas palīdzēs tev ietaupīt naudu
Ar šīm metodēm jaunieši nepārtraukti dalās tādās sociālo tīklu vietnēs kā “TikTok”, “Instagram” un “Reddit”, apgalvojot, ka tās viņiem palīdzējušas ietaupīt pat vairākus tūkstošus eiro.
“Nepirkšanas” izaicinājums
Taupīgie Z paaudzes pārstāvji uz noteiktu laiku atsakās pirkt jebko, kas nav absolūti nepieciešams. Sevi var izaicināt uz nedēļu vai pat mēnesi.
Jaunieši cenšas vispirms apēst visu pārtiku, izlietot kosmētiku un citus produktus, kas jau ir mājās, pirms iegādājas ko jaunu.
Pārdod un tad tikai pērc
Daļa Z paaudzes pārstāvju pieturas pie principa, ka vispirms pārdod kaut ko, kas jau pieder, pirms iegādājas jaunu preci.
Piemēram, ja viņi vēlas nopirkt jaunas drēbes vai apavus, vispirms kaut ko pārdod tādās platformās kā “Vinted” vai “Depop”, un tad par iegūto naudu nopērk kāroto lietu. Tādā veidā viņi izvairās justies vainīgi par to, ka iegādājas jaunu lietu, un neizmanto esošos uzkrājumus impulsīviem pirkumiem.
Budžeta veidošana uz nulles bāzes (Zero-based budgeting)
Šī “TikTok” platformā iecienītā budžeta plānošanas metode paredz, ka ienākot naudai, tā tiek uzreiz sadalīta pa kategorijām — jaunas drēbes, atvaļinājuma fonds, rēķini, īre, uzkrājumi, izklaide utt. Katru mēnesi var pārskatīt, kurai kategorijai palielināt izdevumus vai pretēji tieši samazināt.
Parasti, lai būtu vieglāk, cilvēki izveido vairāk nekā vienu kontu. Galvenajā kontā tiek ieskaitīta nauda, kas paredzēta, piemēram, komunālajiem maksājumiem, īrei vai kredītiem, bet pārējo naudu pārskaita citā kontā.
Līdzīgi var darīt arī fiziski — naudu ieliekot speciālās aploksnēs, piemēram: aploksne pārtikai, drēbēm, izklaidei.
Samaksā sev vispirms
Cilvēks uzreiz pēc algas saņemšanas pārskaita noteiktu summu uzkrājumu kontā — vēl pirms tiek samaksāta īre, hipotēka vai rēķini. Tādā veidā krāšana kļūst par prioritāti, nevis par pēdējo “salmiņu”, pie kā ķerties, kad bieži vien vairs nekas nepaliek pāri.
Daži Z paaudzes krājēji “TikTok” platformā šo metodi dēvē par “obligāto maksājumu”.