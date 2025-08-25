Iegrimstam nostaļģijā: aplūkojam pārtikas cenas 2013. gadā
Kādas tad bija tās cenas pārtikai 2013. gadā? Kāds lietotājs “TikTok” izrāda veco “Rimi” produktu katalogu.
Kuram gan negribas brīžiem iegrimt nostaļģijā? Savu veco 2013. gada “Rimi” februāra produktu katalogu virtuāli ļāvis pāršķirstīt “TikTok” lietotājs holo_dilnik. Pirms tam jāmin, ka Eiropas Savienības vienotajai valūtai – eiro – Latvija pievienojās 2014. gada 1. janvārī. Tātad cenas bukletā ir norādītas vēl latos un santīmos.
Jau pirmajā lapā redzams, ka bietes maksā 0,12 santīmus kilogramā (0,17 centi). Apelsīni – 0,59 santīmi kilogramā (0,84 centi), brokoļi – 1,39 santīmi kilogramā (1,98 eiro). 25% krējums – 0,69 santīmi par 360 g (0,98 centi).
Ādažu čipsi “Draugu paka” – 0,85 santīmi (1,21 eiro). “Cido” suliņa 1 litrs – 0,69 santīmi (0,98 centi). Baltmaize “Zeltene” – 0,41 santīms (0,58 centi). Rupjmaize “Lāči” – 0,79 santīmi (1,12 eiro).
Kūpināta cūkgaļas bekons – 3,49 lati kilogramā (4,97 eiro). Marinētais kūpināta cūkgaļas šķiņķis – 3,99 lati kilogramā (5,68 eiro).
Raksta tapšanas laikā video izpelnījies 26 tūkstošus "patīk". Komentāru sadaļā cilvēki raksta, ka “agrāk viss bija daudz lētāk”, “cik skaisti bija laiki”, un ir arī tādi, kuri uzsver, ka cenas toreiz patiesībā bija ļoti līdzīgas tām, kas ir šobrīd veikalā. Kā arī, ka toreiz alga bija daudz mazāka.