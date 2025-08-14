Kad saldējums maksāja tikai 5 santīmus... ieskatāmies vecos Latvijas veikalu bukletos un sapņojam par cenām, kuru vairs nebūs
Mūsdienās, kad pārtikas cenas turpina kāpt un inflācija sasniedz jaunus augstumus, nereti dzirdam frāzi: “Agrāk viss bija lētāks.” Līdz ar to nolēmām ieskatīties, cik pirms aptuveni desmit gadiem maksājām par tādām ikdienas precēm kā maize, piena produkti, saldējums un citām.
Ieskatoties “Rimi” 2012. gada septembra bukletā, redzams, ka kilogramu arbūzu varēja nopirkt tikai par 25 santīmiem (0,36 centiem), bet 250 gramus malto kafiju Paulig Classic ar atlaižu karti – par 1,79 latiem (2,55 eiro). Šobrīd šāda kafija izmaksā jau vidēji 8,49 eiro.
Vairākas preces tolaik maksāja tikai 1 latu (1,42 eiro), tostarp 570 grami kečups Heinz, 2 litri Gutta Max sulas, 500 grami siļķu filejas majonēzē ar bietēm, dažāda veida desas, 250 grami brokastu pārslas Kellogg’s, kā arī kilograms dzeramais jogurts Kārums.
Pirms 13 gadiem vēl eksistēja arī tāds zemo cenu veikals kā "Supernetto", kura vietā tagad nācis “Rimi Mini”.
Ja ieskatāmies “Supernetto” 2012. gada septembra bukletā, redzam, ka 700 gramu torte Cielaviņa ar atlaidi maksāja 4,39 latus (6,25 eiro). Šodien tāda pati torte vidēji maksā jau 15 eiro.
Savukārt zemeņu saldējumu Alpenrose toreiz varēja nopirkt tikai par 5 santīmiem (0,07 centi). Šodien līdzvērtīgs saldējums maksātu vismaz 1 eiro.
Tāpat redzams, ka kausētais siers Baltijas dzintars ar salami garšu maksāja 45 santīmus (0,64 centi), 300 grami skābais krējums Lauku – 46 santīmus (0,65 centi), 300 grami Latvijas Maiznieks baltmaize – 21 santīmu (0,30 centi), kilograms Latvijas Maiznieks medus kūka – 2,69 latus (3,83 eiro), 75 grami Snickers – 29 santīmus (0,41 cents), 220 grami čipsi Lay’s – 69 santīmus (0,98 centus), 300 grami cīsiņi Rakvers – 95 santīmus (1,35 eiro), bet 500 grami margarīns Delma Light maksāja tikai 47 santīmus (0,67 centus).
Savukārt, izpētot “Maxima” bukletus pirms gandrīz desmit gadiem, redzams, ka 2016. gada jūnijā 1 kg svaigais cālis Ķekava maksāja 1,69 eiro, 10 olas – 69 centus, 1 kg Dobeles dzirnavnieka milti – 49 centus, ķilavas Rīga – 59 centus, 100 gramus lasis – 1,89 eiro, bet 12 ruļļus Zewa tualetes papīra varēja nopirkt par 2,99 eiro.
Jāatzīmē, ka šajā rakstā pievēršamies tikai konkrētu preču cenām dažādos gados, neveicot padziļinātu inflācijas vai iedzīvotāju pirktspējas analīzi. Tāpat jāņem vērā, ka pirms vairāk nekā desmit gadiem minimālā alga un vidējie ienākumi Latvijā bija ievērojami zemāki nekā šodien.