Pi Coin cenas prognoze un Wall Street Pepe (WEPE) jaunumi
Pi Coin cena pieaug par 4% un var sasniegt 0,60 dolārus, bet Wall Street Pepe (WEPE) migrē uz Solana, sadedzinot tokenus un gatavojoties izaugsmei.
Vai Pi monēta atkal parādās uz skatuves? PI cena gatava atgūties, vienā naktī pieaugusi par 4 %
Pi Coin pēdējo 24 stundu laikā pieauga par aptuveni 4% un pašlaik pārsniedz 0,36 dolārus. Tirdzniecības apjomi šajā periodā eksplodēja par 64%, un cenu kustība šķiet labvēlīga bullish (kāpjošai) Pi Coin prognozei, neskatoties uz neseno atkāpšanos.
Pēdējo 9 dienu laikā Pi ikdienas tirdzniecības apjomi bija zem 100 miljoniem ASV dolāru, bet 26. augustā tie nokritās līdz 26 miljoniem ASV dolāru, kad investori pilnībā zaudēja interesi par šo tokenu tā pastāvīgā lejupslīdes dēļ. Pi Network vietējais aktīvs nav spējis izmantot pozitīvās kripto tirgus tendences un šogad ir zaudējis 79% no savas vērtības, jo lietotāji zaudējuši uzticību projektam.
Vadošās kriptovalūtu biržas, piemēram, Binance un Coinbase, ir atteikušās iekļaut Pi savās tirdzniecības platformās, jo projekts vairākās valstīs ticis atzīmēts kā krāpniecība, turklāt viedais līgums, kas nodrošina Pi Coin darbību, nav pilnībā atvērts (open source).
Centralizācijas problēmas arī ir kaitējušas Pi reputācijai un veicina bearish (krītošu) Pi Coin cenu prognozi, ja vien tās kādā brīdī netiks atrisinātas.
Pi Coin cenas prognoze: PI varētu atgūties līdz 0,60 dolāriem, ja šis modelis apstiprināsies
4 stundu grafikā redzams, ka Pi pēdējā laikā veido augstākus zemākos punktus, kas ir agrīna pazīme, ka lejupslīde varētu būt beigusies. Pēc visu laiku zemākā līmeņa sasniegšanas ap 0,32 dolāriem, tokens pēdējo 20 dienu laikā vairs nav noslīdējis līdz šiem līmeņiem. Tomēr Pi Coin ir izveidojis vairākus zemākus augstākos punktus, kas norāda uz būtisku cenas saspiešanos.
Ja cena saglabāsies virs 0,335 dolāru atbalsta zonas, kas izcelta grafikā, tas atbalstītu kāpjošu Pi Coin cenu prognozi, jo tas varētu novest pie izlaušanās no lejupejošā trijstūra. Šajā gadījumā pirmais Pi Coin mērķis varētu būt 0,45 dolāri, bet pēc tam 0,60 dolāri, ja pozitīvais impulss kļūs pietiekami spēcīgs.
Tas nozīmē 66% pieauguma potenciālu, salīdzinot ar pašreizējo Pi Coin cenu, ja šī izlaušanās apstiprināsies.
Pi Coin kopš publiskā mainneta palaišanas ir sagādājis vilšanos investoriem. Tikmēr labākās mēmu monētas, piemēram, Wall Street Pepe (WEPE), pilnībā izmanto altkoinu sezonas priekšrocības un, pateicoties savam jaunākajam solim, varētu palielināties pat 10 reizes.
Wall Street Pepe (WEPE) varētu eksplodēt pēc migrācijas uz Solana
Wall Street Pepe (WEPE) migrē uz Solana blokķēdi pēc veiksmīgas palaišanas uz Ethereum, un šis solis varētu iezīmēt jauna buļļu tirgus sākumu šai populārajai mēme monētai. Pēc miljonu piesaistījušās iepriekšpārdošanas šī gada sākumā projekta komanda turpināja virzīties uz priekšu saskaņā ar ceļvedi un tagad uzsāk šo ambiciozo migrāciju, lai piesaistītu lielākus tirdzniecības apjomus.
Solana ir labi zināma kā mēmu monētu galvenā blokķēde un būs labākā mājvieta WEPE. Kā papildu stimuls kopienai, Wall Street Pepe migrācijas gaitā sadedzinās ievērojamu daļu no apgrozībā esošās krājuma.
Par katru dolāru vērtu WEPE uz Ethereum, kas tiek migrēts, atbilstošais daudzums tiks sadedzināts Solana.
Kad migrācija būs pabeigta, cena, visticamāk, strauji pieaugs šo iniciatīvu rezultātā. Tu vari iegādāties $WEPE un pievienoties “WEPE armijai” caur oficiālo Wall Street Pepe, vai nu pieslēdzot savu maku (piem., Best Wallet), vai izmantojot bankas karti.
Secinājumi
Pi Coin cena nesen piedzīvoja nelielu kāpumu un, ja saglabāsies virs svarīgas atbalsta zonas, tai ir potenciāls pieaugt līdz pat 0,60 dolāriem. Tomēr projekta reputācija un lielo biržu atteikums to listēt liek investoriem izturēties piesardzīgi.
Tikmēr Wall Street Pepe (WEPE) migrācija uz Solana un tokenu dedzināšanas mehānisms var radīt jaunu impulsu un piesaistīt lielākus tirdzniecības apjomus altkoinu sezonā.
Abos gadījumos iespējas pastāv, taču jāņem vērā augstais riska līmenis.