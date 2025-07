Ethereum cena sasniedz 3900 ASV dolāru atzīmi

Best Wallet Token ($BEST) ir ERC‑20 žetons, kas darbinā Best Wallet platformu. $BEST turētājiem ir pieejamas atlaides par apmaiņu un darījumiem, piekļuve agrīnās stadijas žetonu iepriekšpārdošanai caur integrētu palaišanas platformu, ieguldījumu APY līdz ~96–97% un pārvaldības tiesības ekosistēmā. $BEST tokena ICO jau ir piesaistījusi vairāk nekā 14 miljonus ASV dolāru vairākos posmos.