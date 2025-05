Rīga pieaudzis tūristu skaits

Aizvadītajā gadā īpaši nozīmīgas bija divas sezonālās kampaņas – pavasara/vasaras un rudens/ziemas. Šī gada vasaras kampaņa, kas tiek īstenota gan digitāli, gan citos mediju kanālos mērķa tirgus valstīs un pilsētās vēl turpinās, izceļ Rīgas klimatiskās priekšrocības ar saukli "No Heat Waves, Just Sea Waves", aicinot ceļotājus izvēlēties galamērķi, kur iespējams baudīt siltu laiku bez karstuma viļņiem. Rudens un ziemas komunikācijā uzsvērta Ziemassvētku tirdziņu un Gaismas taku pieredze. Galvenie mārketinga kanāli un aktivitātes, kas tiek izmantotas tūrisma kampaņu laikā, ietver digitālo reklāmu, sociālo mediju komunikāciju, PR aktivitātes (raksti medijos, žurnālistu un influenceru vizītes), sadarbība ar aviokompānijām (airBaltic, British Airways), Rīgas pozīciju stiprināšana starptautiskos topos. Papildus visa gada garumā tiek organizētas žurnālistu un viedokļu līderu vizītes, akcentējot autentisku un ilgtspējīgu pieredzi, tostarp gastronomijas pieredzi, kultūras mantojumu, dzīves stilu, ģimenēm ar bērniem saistošu piedāvājumu un neskartas dabas tuvumu. Rīga 2024. gadā ieguvusi atzinību dažādos Eiropas tūrisma topos, tostarp, 6. vietu European Best Destinations galamērķu topā un Ziemassvētku tirdziņu topā, ierindojās 2. pozīcijā Forbes sarakstā kā viena no “most walkable cities”, 3. vietu UK Post Office topā kā izdevīgākais Ziemassvētku tirdziņa galamērķis u.c.