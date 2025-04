Aktuālais liellopu nozarē: gaļas cenas pieaug, bet bažas par slimībām

Līdz šim mums bija stundas likme, bet tad pēkšņi parādījās cenrādis par vienu dzīvnieku. Paziņojums par jaunajām izmaiņām tika izsūtīts pagājušā gada 2. jūlijā, taču vasara nav labākais laiks, kad izmaiņas likumdošanā virzīt, vēl jo vairāk skaidri par to neinformējot audzētājus. Tobrīd neviens mums neprasīja viedokli par izmaiņām, no ministrijas puses bija klusums. Kad par šīm izmaiņām uzzinājām, protams, aktīvi iesaistījāmies, turklāt ne tikai mēs, bet arī piena sektors - visi atzina, ka tādā veidā mainīt likmi nedrīkst un nav atbildīgi pret nozari. Sākumā likme pamatdarba laikā bija paredzēta 6,15 eiro, tad pēc ilgām sarunām panācām samazinājumu līdz 5,30 eiro, turklāt šogad ir paredzēta 50% atlaide, kas nozīmē, ka tagad eksportētājuzņēmumi rēķinā pieliek 2,65 eiro zemniekam. Izmaksu pieaugums šajā ziņā ir ļoti liels, jo, ja iepriekš, piemēram, mūsu lielākais eksportētājs samaksāja 8-9000 eiro, tad tagad viņam valstij būs jāsamaksā 300 000 eiro. Jāsaprot, ka šo summu jau nemaksās uzņēmums, bet tā tiks paņemta no audzētāja. Tas nozīmē, ka kopumā apmēram pusmiljons eiro atkal tiks ņemts ārā no Latvijas laukiem. Jāsaprot, ka gaļas liellopu nozarē pamatā strādā ģimenes saimniecības, kurām šī nauda tiks atņemta.