Kas ir mākslīgais intelekts? Izsmeļošas atbildes vieglajā valodā

Vitolds: Ideja par MI veidošanu paņemta, izpētot cilvēka smadzeņu neironu tīklu uzbūvi un pēc tam uztaisot tā datorizētu matemātisku modeli ar mērķi saprast, kā tas strādā. Šajā sistēmā, tīklā tiek ievadīta kaut kāda informācija, tad saņemta atbilde. Ja tā neapmierina, mēs, pamainot ievadinformāciju, paregulējot neironu tīklu, pašu radīto smadzeni trenējam, mācām, līdz saņemam atbildi, kas mūs apmierina. Piemēram, es uzdodu MI uzģenerēt bildi, kurā nīlzirgs dejo baletu, tātad salikt kopā divas it kā nesaliekamas lietas. MI zina, ko nozīmē balets, kas ir nīlzirgs, un to ģenerē savā sapratnē. Parādās bilde, kurā nīlzirgam ir balerīnas svārciņi, tikai... ap galvu. To redzot, es un vēl tūkstotis vērtētāju pasaka – nepatīk, dod citas MI saprotamas norādes, un tas, vadoties no šīm norādēm, mācās, līdz rada bildi, par kuru no vairākuma saņem atbildi – patīk. Šī procesa gaitā MI kļūst arvien gudrāks, tā smadzene aug. Bet to, kas notiek mākslīgā neironu tīkla iekšienē, mēs īsti nevaram saprast. Melnā kaste. Un kam, šādā veidā audzēta, pilnveidota un attīstīta, tā īsti pieder, pat neapzināmies.