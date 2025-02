Aviopārvadājumos Eiropā pieaugums nav paredzams, prognozē Lietuvas bagātākais cilvēks Žiemelis

Kas attiecas uz terminālu Liepājā, tad ilgtspējas jeb ESG (Environment, Social, Governance) prasības ir būtiska inovācija. Tagad cilvēki par to runā mazāk, jo blakus mums notiek karš, ir daudz jaunumu pēc Donalda Trampa ievēlēšanas par ASV prezidentu, bet prasības par CO2 emisiju samazināšanu neviens nav atcēlis. To gan ir ļoti grūti izdarīt, jo tehnoloģijas mainās lēni, un, ja jūs sekojat līdzi tam, ko saka lielāko aviokompāniju vadītāji, tad patiesībā CO2 izmešu samazināšana prasīs ļoti ilgu laiku tehnoloģiju dēļ. Līdz ar to ir ļoti maz alternatīvu, kā ievērot ESG prasības. Viens no veidiem ir piedalīties kompensāciju mehānismā un stādīt kokus Kamerūnā vai darīt ko līdzīgu, taču vēl viena iespēja ir sākt lietot SAF.