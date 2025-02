Lidostas "Rīga" vadītāja Laila Odiņa skaidro incidentu ar droniem, gaidāmo pasažieru samazinājumu un vēlamās pārmaiņas

Man arī jāsaka, ka pagājušajā gadā bija ļoti augsts lidmašīnu piepildījums - vidēji 79% -, kas ir ļoti augsts rādītājs. Tas liecina, ka aviokompānijas efektīvāk izmanto savu kapacitāti, vienā lidmašīnā lido vairāk pasažieru, un tas ir arī viens no iemesliem, kādēļ varbūt šeit nav tik daudz aviokompāniju un dažas ir arī aizgājušas, jo tieši kapacitātes jautājums šobrīd ir ļoti aktuāls visām aviokompānijām. Gandrīz visās lielākajās aviokompānijās ir gaisa kuģu trūkums vairāku iemeslu dēļ - ražotāji kavē piegādes, jau piegādātajām lidmašīnām ir izslavētās dzinēju problēmas, ar kādām saskaras arī mūsu nacionālais pārvadātājs. Piemēram, viena no tādām aviokompānijām ir "Wizz Air", kas aizgāja no mūsu tirgus, paliekot tikai ar vienu maršrutu uz Kutaisi un slēdzot pat maršrutu uz Stanstedas lidostu, kas vienmēr bija pilns. Tomēr laikā, kad trūkst lidmašīnu, "Wizz Air" ir izdevīgāk tās izmantot lidostās, kurās biļetes var pārdot par augstāku cenu un tādēļ vairāk nopelnīt. Te vairs nav stāsts par to, vai mums ir pasažieri, te ir jautājums, cik šie pasažieri spēj maksāt, kāda ir pirktspēja. Ja šeit ir spēcīgs vietējais pārvadātājs, citas aviokompānijas neredz iespēju šajā tirgū celt lidojumu rentabilitāti, un apstākļos, kad lidmašīnu nepietiek, tās izmanto tur, kur var nopelnīt vairāk. Ar to mēs saskaramies visu laiku. Arī "Flydubai", kas izsludināja savu lidojumu no Dubaijas uz Rīgu, pēdējā brīdī to atcēla, jo viņiem nepiegādāja lidmašīnu, ko viņi bija cerējuši saņemt, lai varētu veikt šos lidojumus. Šie reisi ir pārcelti par gadu. Tā ir tāda nopietna problēma šobrīd industrijā.