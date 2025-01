"Swedbank" vadītājs Lauris Mencis skaidro situāciju ar kreditēšanu, pensijām un konkurenci banku sektorā

Latvijā tā tas nav. Līdz ar to, neizņemot ārā no nodevas aprēķina jaunos kredītus, mēs padarām jauno kreditēšanu, it īpaši uzņēmumu segmentā, par faktiski subsidējamu. Atšķirībā no mājsaimniecību hipotekārajiem kredītiem uzņēmumu kredītu dzīves cikls ir daudz īsāks - trīs līdz pieci gadi. Ja nodevas darbības laiks ir trīs gadi, tad, izsniedzot jaunus kredītus uzņēmumiem, 60% no par tiem saņemtajiem procentu maksājumiem tiks samaksāti nodoklī. Savukārt izmaksas paliek - katram kredītam pretī bankai ir jāizveido uzkrājumi un jātur kapitāls, kas kaut ko maksā. Kapitāls ir ierobežots resurss un nodoklis padara konkurenci par šo resursu sarežģītāku, jo citās jurisdikcijās atdeve no kapitāla būs lielāka vai arī atdeve no ieguldījumiem citos instrumentos - piemēram, noguldījumos Eiropas Centrālajā bankā (ECB) - būs lielāka, kas, savukārt, neveicina ieguldījumus investīcijās un Latvijas ekonomikas attīstību. Tādēļ izteikt optimistiskas prognozes šobrīd grūti.