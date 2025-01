Spriež par pārtikas preču cenu samazinājumu un importa aizvietošanu ar pašmāju ražojumiem

Pirmajā dienā pēc garajām Ziemassvētku brīvdienām, 7. janvārī, Saeimā uz sēdi pulcējās Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Eksporta un konkurētspējas apakškomisija, lai spriestu par pārtikas precēm tirdzniecībā - esošajām problēmām un risinājumiem. Tajā bija plānots runāt arī par to, kā samazināt pārtikas produktu cenu tirgū, vai nevajadzētu noteikt veikalu maksimālo uzcenojumu un kā panākt to, lai importa preču vietā būtu izdevīgāk iegādāties pašmāju ražojumus. Tomēr sēdē pārsvarā sprieda par to, ka ierobežot importu no agresorvalstīm – Krievijas un Baltkrievijas.