Ekonomikas ministrs grib mazināt pārtikas cenas...

Būtiskākais ierosinājums attiecas uz cenu regulēšanu – ministrija ierosina noteikt uzcenojuma griestus ikdienas pārtikas preču patēriņa grozam. Citiem vārdiem – norādīt tirgotājiem, ka maizei vai kartupeļiem uzcenojums nedrīkst būt lielāks par noteiktu procentu. No vienas puses, it kā šāds ierosinājums būtu pretrunā ar brīvā tirgus principiem, no otras, tas tomēr ļauj cilvēkus ar pirmās nepieciešamības pārtikas precēm nodrošināt par saprātīgu cenu, kas šajā gadījumā ir svarīgāk. Šādus cenu griestus jau izmanto Grieķija, Bulgārija, Horvātija un Rumānija, un tur neviens tirgotājs tāpēc nav bankrotējis.