Elviss Strazdiņš: "Ja kāds domā, ka ir nenormāli gudrs un tāpēc viņu neapkrāps, iesaku labāk piezemēties"

Latvijas lielāko banku klientiem 2024.gadā izkrāpti 14,8 miljoni eiro. „Mēs esam Top 1 valsts Eiropā izkrāptās naudas ziņā uz vienu cilvēku. Kāpēc? Tur ir daudz aspektu. Pirmkārt, ātrais internets palīdzējis mūs ātri pievienot krāpniekiem, bet intelekts nav nācis līdzi, tieši – digitālā pratība. Mums ir iedoti smagie ieroči, bet neesam iemācīti, kā tos lietot,” skaidro programmētājs. „Līdz ar to mēs ātri iekrītam, esam viegls mērķis. Tāpēc cilvēki jāizglīto.” Ilustrējot situāciju, Elviss Strazdiņš stāsta pirms 10 gadiem piedzīvotu situāciju ar atslēdznieku, proti, mainot durvju slēdzeni, atslēdznieks Elvisam skaidrojis, ka viņam vajag ielikt vissarežģītāko slēdzeni kāpņu telpā, un tad durvis uzlauzīs kaimiņam. Pēc šī principa Elviss vadās arī šodien. „Jā, tas ir ciniski, bet mums ir jābūt par sarežģītāko slēdzeni Eiropā, citādi krāpnieki vienmēr atradīs veidu, kā apkrāpt.” Uz jautājumu, kādus cilvēkus krāpnieki biežāk izvēlas par savu upuri, viņš skaidro: „Dzimumam nav nozīmes. Vecums – 30 līdz 40 gadi. Man daudzi nepiekritīs, teiks, ka visvairāk apkrāpj pensionārus, bet tā ir oficiālā statistika. Pensionāram nav problēmu atzīt, ka viņš ir apkrāpts, viņš vēršas pie policijas. Tie īstie apkrāptie ir 30-40 gadus veci. Un intelektam nav nekādas korelācijas ar to, cik viegli ir tevi apkrāpt. Man ir zināmi vairāki doktori un profesori, kuri ir apkrāpti uz desmitiem, simtiem tūkstošu. Ja kāds domā, ka viņš ir nenormāli gudrs un tāpēc viņu neapkrāps, labāk piezemēties un padomāt vēlreiz. Vienīgais, kas var aizsargāt no krāpniekiem, ir zināšanas par visām shēmām, kā strādā krāpnieki.”