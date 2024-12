Finanšu krāpšana Latvijā: 2024. gadā zaudēti vairāk nekā 13 miljoni eiro

Krāpnieki turpina attīstīt savas metodes, radot pārliecību, ka upura bankas kontā esošie naudas līdzekļi ir apdraudēti, un pieprasa veikt steidzamas darbības, lai it kā apdraudētos naudas līdzekļus pasargātu. Jaunākās tendences rāda, ka krāpnieki pieprasa nodot savas maksājumu kartes un PIN kodus it kā kurjeram drošai iznīcināšanai vai uzglabāšanai Latvijas Bankā. Svarīgi! Visdrošākais veids, kā iznīcināt karti, ir to izdarīt pašam, kā arī bloķēt to internetbankā vai sazinoties ar banku pa tālruni. Šajā procesā nekad nav nepieciešams kādam izpaust savas kartes PIN kodus. Tāpat, ja pamanāt aizdomīgas darbības savā kontā, karti aicinājums bloķēt nekavējoties.