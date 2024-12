"Kavalieris", izmantojot tulkotāju, apvārdojis kurzemnieci un izkrāpis vairākus tūkstošus

1.decembrī Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē saņemts iesniegums no kādas Priekules pagastā dzīvojošas sirmgalves, kura kļuvusi par krāpnieku upuri. Sieviete apgalvo, ka viņai saziņas vietā “Messenger” uzrakstīja kāds vīrietis iepazīšanās nolūkos. Saraksti abi turpināja saziņas vietnē “Whatsapp”, kur kavalieris solījis pārcelties uz dzīvi pie sievietes. Krāpnieks ilgākā laika posmā apvārdojis sievieti. Vienā reizē it kā muitas darbinieki pieprasījuši atmuitot pielūdzēja sūtīto paku, bet citā reizē ar sievieti sazinājies it kā ārsts, apgalvojot, ka kavalieris nokļuvis slimnīcā un nepieciešama nauda operācijai. Sarakste notikusi ilgāku laiku un vīrietis no sirmgalves izkrāpis naudu vairāk nekā 6 000 eiro apmērā.