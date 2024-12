Latvenergo: zaļā enerģija sola zemākas cenas

Jā, jau šobrīd tā ir kritusies. Īpaši to varēja just vasarā, kad elektrības cena bija jūtami zemāka nekā tajā pašā laikā pirms gada. Pieaugot atjaunīgās enerģijas apjomam, cenai būs tendence mazināties. Taču jārēķinās, ka atjaunīgā enerģija ir svārstīga: kad pūtīs vējš, elektroenerģijas cena būs zemāka, bet, kad nepūtīs, tad augstāka; tas pats attiecas uz saules enerģiju. Tādēļ Latvenergo patlaban domā par uzkrāšanas tehnoloģijām, lai vismaz diennakts ietvaros to enerģijas pārprodukciju, kas brīžiem rodas, varētu pārvadīt uz to laika posmu, kad enerģijas ir mazāk. Tādēļ kopumā cenai būs tendence kristies.