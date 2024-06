Igauņu ekonomista viedoklis: "Laiks apsvērt, kā imigranti ietekmēs Latvijas darba tirgu un ekonomiku"

“Šobrīd Latvijā ir izveidojusies interesanta situācija – neskatoties uz zemo faktiskā bezdarba līmeni, proti, 6,9%, ir vairāk nekā 440 tūkstoši ekonomiski neaktīvu iedzīvotāju un uzņēmēji aizvien saskaras ar darbaspēka trūkumu. Turklāt, kaut arī Ukrainas iebraucēju struktūra ir līdzīga, salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju, Latvija atpaliek Ukrainas pilsoņu nodarbinātībā. Ja Latvijā nodarbina ap 34%, tad Lietuvā un Igaunijā vairāk nekā 70%. Valstij ir nepieciešama kontrolēta imigrācijas politika ar skaidriem kritērijiem, jo šis ir brīdis, kad lielāku kaitējumu ekonomikai var nodarīt darbaspēka trūkums, nekā tā pieplūdums no ārvalstīm. Ne velti Ekonomikas ministrija ir uzdevusi Latvijas Darba devēju konfederācijai sniegt priekšlikumus darbaspēka “zaļā koridora” izveidei darbinieku piesaistei no ārvalstīm. Mūsu ieskatā viena no veiksmes atslēgām ir princips, ka imigrējušie cilvēki ir piesaistīti konkrētām darba vietām konkrētos uzņēmumos, proti, nevis vienkārši iebrauc, bet jau ir zināmas nozares un uzņēmumi, kuros ir pieprasījums. Šāda pieeja, kas balstīta uz konkrētām vajadzībām un prognozēm, mazinātu riskus, ka kādā profesijā vai nozarē, kur mums pašiem pietiek speciālistu, rastos pārāk liels piedāvājums un līdz ar to “dempings”. Ir svarīga sasaiste ar valsts ekonomikas struktūru, kā arī atbilstoša normatīvu bāze un konkurētspējīgas darbaspēka izmaksas, lai izvairītos no alternatīvu nodarbinātības formu izmantošanas darbinieku piesaistē, piemēram, darbinieku kā pakalpojuma noma no ārvalstu nodarbinātības uzņēmumiem. Papildu uzdevums ir arī imigrējušo cilvēku integrācija sabiedrībā, neveidojot segregāciju un ar to saistītos riskus.”