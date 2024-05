Vācu bērni bailēs no imigrantiem sāk pieņemt islāmu

Vairākās skolās lielajās pilsētās, piemēram, Berlīnē un Frankfurtē, musulmaņu bērni pārsniedz 80% no skolēnu skaita, kas ir sekas lielajam imigrācijas vilnim pēdējos astoņos gados. Daudzi ir no ļoti reliģiozām ģimenēm no “ļoti arhaiskām kultūrām” Sīrijā, Afganistānā un Irākā, kur dzīvo saskaņā ar Korāna noteikto morāli un likumiem bez jebkādām atkāpēm.