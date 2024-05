Piensaimniecības nozares galvenais izaicinājums ir modernizācija. "Piena loģistikas" vadītājs izsaka prognozi par piena cenām

Mūsu kooperatīvu saimniecībās modernizācija un automatizācija ir nebeidzams process. Vislielākā aktualitāte šajā laikā ir slaukšanas robotu izvietošana. Mūsu kooperatīvā vairākas saimniecības sen jau ar to strādā, ir tādas, kas sākušas to darīt, un ir saimniecības, kas tikai plāno ieviest automatizācijas procesus. Katrs saimnieks pieņem lēmumu par to, kuros procesos investēt līdzekļus un kas sniegs lielāko atdevi, vienam tā ir slaukšanas automatizācija, citam govju labturības vai barības uzglabāšana. Automatizācija un robotizācija ir viens no pirmajiem procesiem, kas jādara, un uz to arī mudinām saimniecības.