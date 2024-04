FOTO: Turpinās slavenā Vāgnera teātra atjaunošanas darbi Vecrīgā

Būtiska projekta daļa ir detalizācija un interjera izstrāde. Tapšanā ir ēkas makets mērogā 1:30, kurš paredzēts ekspozīcijai teātra trešajā (tā dēvētajā Muses) stāvā un ko varēs apskatīt ikviens teātra apmeklētājs, lai orientētos sarežģītajā mājas uzbūvē. Sīkāk par to stāsta arhitekte Zaiga Gaile: “Makets būs īsta leļļu māja, kurai gatavojam tādus oriģinālos materiālus kā mozaīkas parketa grīdas, koka durvis, logus, paneļus, tapešu sienas, mēbeles un pat lustras. Strādājam arī pie kuģa “Thetis” modeļa, kurš tiks iekārts stiklotā pagalma centrā virs skatītāju galvām. Tas ir Vāgnera operas “Klīstošais holandietis” tēls, un mums arhīvos izdevās atrast konkrēto kuģi, ar kuru Vāgners ar sievu Minnu un suni Robēru bēga no Latvijas kreditoriem. Kuģis ceļā piedzīvoja vētru, un tās laikā Vāgneram parādījās jaunās operas vīzija. Kuģa modeli mērogā 1:50 izgatavoja meistars Aleksandrs Šarga, scenogrāfu apvienība “Grāfienes” to pārvērta par vētrā cietuša burinieka vraku ar saplēstām burām, a la Klīstošais holandietis. Īstais modelis būs trīs ar pusi metrus garš, un publika, kas pastaigāsies pa Muses stāva telpu anfilādi, varēs pētīt kuģa klāja takelāžu.” Norit darbs arī pie Vāgnera teātra bibliotēkas izveides – tā ieņems centrālo telpu Vāgnera ielas fasādē, un visas piecu metru augstās zāles sienas aizņems grāmatu plaukti līdz griestiem.