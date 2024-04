Aktīvu pārvaldītājs: kapitāla tirgus attīstībā no Igaunijas un Lietuvas esam atpalikuši par kādiem pieciem gadiem

No procesa virzības viedokļa noteikti var izteikt kritiku. Nu varbūt beidzot vajadzētu kustēties uz priekšu! It īpaši, ja mēs paskatāmies uz Igauniju un Lietuvu, no kurām mēs šajā jautājumā esam atpalikuši par kādiem pieciem gadiem. No otras puses var saprast arī politiķus, jo mūsu sabiedrībā joprojām ir ļoti daudz mītu un stereotipu, kas balstās privatizācijā, jo toreiz daži ekonomiskie grupējumi visu savāca sev un tautai nekas daudz neatlika. Līdz ar to elektorātā bažas ir un politiķiem ir ļoti grūti būt izlēmīgiem, kā arī ir saprotama nevēlēšanās par to skaļi runāt.