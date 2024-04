Sāks kursēt garākais autobusa maršruts Latvijā. Biļetes no viena Latvijas gala līdz otram maksās vien 18 eiro

Sākot ar šī gada 2. maiju sāks kursēt autobusi no Liepājas uz Rīgu un atpakaļ 8 reizes dienā. Biļetes cena vienā virzienā maksās, sākot no desmit eiro. Savukārt, garākais maršruts Liepāja-Rīga-Daugavpils sāks kursēt vienu reizi dienā jau no 3. maija. Brauciena cena paredzēta, sākot no astoņpadsmit eiro. Šobrīd jau ir pieejami reisi no Rīgas uz Daugavpili un atpakaļ, un šo biļešu cena ir, sākot no astoņiem eiro.