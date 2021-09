Izstādē “Riga Food 2021” apbalvo labākos piena produktus

“Jauno piena produktu kategorija mūsu tradicionālajā konkursā kļuvusi par vadošo ar vislielāko pieteikumu skaitu tieši šogad, neskatoties uz pandēmiju un ar to saistītajām papildu ikdienas rūpēm. Piena pārstrādes uzņēmumi kārtējo reizi mūs ir pārsteiguši ar jaunām, nebijušām, šķietami nesavienojamām garšu un smaržu kombinācijām. Esmu pārliecināts, ka lielākā daļa šo jauno produktu atradīs stabilu vietu mūsu patērētāju ikdienas un svētku galdā kopā ar tradicionālajiem piena produktiem. Mūsu piena ražotāji un pārstrādātāji būs gandarīti, ja Latvijas iedzīvotāji izvēlēsies Latvijā ražotos kvalitatatīvos piena produktus, tā atbalstot gan mūsu piena nozari, gan Latvijas valsti,” norāda kooperatīvās sabiedrības “Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība” (LPCS) valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks.

Šogad Latvijā ražoto piena produktu konkurss notika vairākās kategorijās: “Nogatavinātie sieri”, “Saldkrējuma / skābkrējuma sviests”, “2020./2021. gada jaunais piena produkts”, “Bioloģiskā piena produkts” un “Piena produkta iepakojums”.

Bioloģiskā piena produktu konkurss

Konkursa godalgotā 1. vieta un starptautiskās izstādes “Riga Food 2021” zelta medaļa tika piešķirta “AS Smiltenes piens” ražotajam “BIO Holandes sieram, 45 %” (200 g), meistare Vita Puriņa. 2. vietu un “Riga Food 2021” sudraba medaļu saņēma AS “Tukuma piena” ražotais “Eko jogurts bez piedevām”, meistare Sandra Firleja. 3. vietu un “Riga Food 2021” bronzas medaļu ieguva AS “Talsu piensaimnieka” ražotais “Talsu biezpiens, pilnpiena, 9%”, meistari Dina Zazīte un Mārtiņš Raksa.

Nogatavinātā siera konkurss

Konkursa godalgoto 1. vietu un starptautiskās izstādes “Riga Food 2021” zelta medaļa tika piešķirta AS “Limbažu siers” ražotajam sieram “Limbažu Grande Duro, nogatavināts, 12 mēn.” (180 g), meistars Arnis Magonis. 2. vietu un “Riga Food 2021” sudraba medaļu saņēma AS “Smiltenes piena” ražotais “Krievijas siers, nogatavināts, 50 %” (~4,5 kg), meistare Jeļena Lagzdiņa. 3. vieta un “Riga Food 2021” bronzas medaļa tika AS “Cesvaines piena” ražotajam sieram “Pomodoro, nogatavināts” (~4,5 kg), meistare Sandra Jargāne.

Sviesta konkurss

Konkursā godalgoto 1. vietu un starptautiskās izstādes “Riga Food 2021” zelta medaļu piešķīra AS “Krāslavas piena” ražotajam “Skābkrējuma sviestam” (20 kg), meistars Ainārs Vecelis. 2. vietu un “Riga Food 2021” sudraba medaļu saņēma “Food Union” (AS “Rīgas piena kombināts”) ražotais “Sviests “Valmiera”, 82 %” (180 g), ražošanas vadītājs Ilgvars Tamanis. 3. vietu un “Riga Food 2021” bronzas medaļu ieguva AS “Tukuma piena” ražotais “Sviests “EXPORTA”, 82,5 %” (200 g), meistare Linda Lietiņa.

Jauno produktu grupa “Piena dzērieni”

Godalgoto vietu ieguvēji 2020. / 2021. gada jauno produktu grupā “Piena dzērieni”: 1. vieta un starptautiskās izstādes “Riga Food 2021” zelta medaļa tika piešķirta AS “Tukuma piens” ražotajam “Turku jogurtam, ķiršu” (300 g), meistare Sandra Firleja. 2. vietu un starptautiskās izstādes “Riga Food 2021” sudraba medaļu saņēma AS “Smiltenes piena” ražotais “Jogurts, vīģu-guavas, bez laktozes, ar paaugstinātu olbaltumvielu saturu” (200 g), meistare Vita Puriņa. 3. vietu un starptautiskās izstādes “Riga Food 2021” bronzas medaļu nopelnīja “Food Union” (“Rīgas piena kombināts”) ražotais ”Krējuma jogurts “Kārums”, ananasu-kokosriekstu” (150 g), tehnologs Viktors Biziks.

Jauno produktu grupā “Skābpiena produkti”

Godalgoto vietu ieguvēji 2020. / 2021. gada jauno produktu grupā “Skābpiena produkti”: 1. vietu un starptautiskās izstādes “Riga Food 2021” zelta medaļa tika piešķirta AS “Tukuma piens” ražotajam “Biezpiena jogurta krēmam ar mango un persikiem” (400 g), meistare Sandra Firleja. 2. vietu un starptautiskās izstādes “Riga Food 2021” sudraba medaļu nopelnīja AS “Jaunpils pienotava” ražotais “Bezlaktozes skābais krējums, 20 %” (400 g), meistare Liene Zvirbule. 3. vieta un starptautiskās izstādes “Riga Food 2021” bronzas medaļu ieguva AS “Latgales piens” ražotais “Biezpiena deserts ar upeņu piedevu” (160 g), meistare Ludmila Čepelova.

Jauno produktu grupa “Sieri”

Godalgoto vietu ieguvēji 2020. / 2021. gada jauno produktu grupā “Sieri”: 1. vieta un starptautiskās izstādes “Riga Food 2021” zelta medaļa tika piešķirta AS “Smiltenes piens” ražotajām “Siera BOOMbām” (60 g), meistare Jeļena Lagzdiņa. 2. vietu un starptautiskās izstādes “Riga Food 2021” sudraba medaļu izcīnīja SIA “Latvijas piena” ražotais “Holandes siers ar zaļajiem pipariem, 45 %” (3 kg), meistars Andris Freimanis. 3. vietu un starptautiskās izstādes “Riga Food 2021” bronzas medaļu ieguva AS “Cesvaines piens” ražotā siera izlase “Granalino / Čedara Red šķēlītes” (300 g), meistari Raimonds Līcītis un Ruslans Koroļčuks.

Jauno produktu grupa “Saldējums”

Godalgoto vietu ieguvēji 2020. / 2021. gada jauno produktu grupā “Saldējums”: 1. vietu un starptautiskās izstādes “Riga Food 2021” zelta medaļu ieguva “Food Union” (AS “Rīgas piena kombināts”) ražotais krējuma apelsīnu saldējums “Ekselence” ar apelsīnu mērci baltā šokolādē (100 ml), ražošanas vadītāja Natālija Šakina. 2. vieta un starptautiskās izstādes “Riga Food 2021” sudraba medaļa tika piešķirta “Food Union” (AS “Rīgas piena kombināts”) ražotajam krējuma plūmju saldējumam “Pols” (120 ml), ražošanas vadītāja Natālija Šakina. 3. vietu un starptautiskās izstādes “Riga Food 2021” bronzas medaļu izcīnīja SIA “Rūjienas saldējums” ražotais piparmētru saldējums “Rūjiena” ar šokolādes pildījumu (110 ml), meistare Sanda Gūte.

Piena produktu iepakojuma konkurss

Piena produktu iepakojuma konkursā godalgotā 1. vieta un starptautiskās izstādes “Riga Food 2021” zelta medaļa tika piešķirta AS “Tukuma piens” kulinārijas vājpiena biezpiena “Baltais” iepakojumam (1 kg). 2. vietu un starptautiskās izstādes “Riga Food 2021” sudraba medaļu izcīnīja AS “Latgales piens” (ELOPAK) piena produktu – kefīra (1 kg), piena, 2,0 % un 3,5 % (1 l), dzeramā jogurta ar meža zemeņu-banānu garšu un bifidobaktērijām (1 kg) – iepakojuma sērija. 3. vietu un starptautiskās izstādes “Riga Food 2021” bronzas medaļu ieguva “Food Union” (AS “Rīgas piena kombināts”) piena “Rasēns Bubble Gum” (200 ml) iepakojums.

Konkursa žūrija

Šī gada konkursa žūrijas komisiju pārstāvēja daudzi profesionāļi: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas katedras profesore un konkursa žūrijas komisijas vadītāja Inga Ciproviča, LPCS valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” Kvalitātes nodaļas vecākā eksperte Inese Ozollapa, Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes studiju programmas “Uzturs” un “Uzturzinātne” vadītāja, Sporta un uztura katedras lektore, diētas ārste Lolita Vija Neimane, “Maxima Latvija” Procesu un kvalitātes vadības departamenta direktore Dace Grava, “Rimi Latvia” Kategoriju vadības departamenta pārstāve Laura Beinardte, Latvijas Iepakojuma asociācijas (LIA) valdes priekšsēdētāja, Pasaules Iepakojuma organizācijas valdes locekle, Eiropas Iepakojuma institūciju konsorcija biedre Iveta Krauja, “Latvijas Zaļā punkta” direktora vietniece, Vides pārvaldības vadītāja Laura Berga un “VG Kvadra Pak” vadošais tehnologs, mākslinieks grafiķis un iepakojuma dizainers Jānis Ozoliņš.

Par Latvijā ražoto piena produktu un iepakojuma konkursu

Latvijā ražoto piena produktu un iepakojuma konkursu rīko kooperatīvā sabiedrība “Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība” sadarbībā ar Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrību BT 1, biedrību ”Latvijas Iepakojuma asociācija”. Konkursu finansiāli atbalsta LR Zemkopības ministrija.

Starptautiskā pārtikas, dzērienu, pārtikas pārstrādes, tehnoloģiju, iepakojuma, sabiedriskās ēdināšanas, viesnīcu un veikalu aprīkojuma un servisa izstāde “Riga Food 2021” notiks no 9. līdz 11. septembrim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā.