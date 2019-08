Tāpat konsekventi turpina palielināties arī kopējā izmaksāto atlīdzību summa. Pēc salīdzinoši straujāka kāpuma 2016.-2018.gada pirmajos sešos mēnešos, kad kopējā izmaksāto atlīdzību summa pieauga no 20,5 miljoniem eiro uz 27,5 miljoniem eiro, šī gada pirmajā pusē OCTA atlīdzībās izmaksāti 27,8 miljoni eiro.

"Lielais izmaksu palielinājums iepriekšējos gados faktiski bija saistīts ar inflācijas un cenu līmeņa pieaugumu, kā arī vairākiem valsts pieņemtiem likumiem. 2015.gadā pieņemtie Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka kārtību kā tiek izmaksātas atlīdzības par ceļu satiksmes negadījumos cietušajām personām, atlīdzinot nemateriālos zaudējumus gan pašiem cietušajiem, gan viņu tuviniekiem, ievērojami palielināja vidējo atlīdzību. Tāpat straujo vidējās atlīdzības pieaugumu pērn un aizpērn var skaidrot ar valsts iestāžu uzsākto cīņu pret nelegālajiem auto servisiem, mainot kārtību, kādā izmaksājama atlīdzība naudā par auto remonta izdevumiem," skaidroja Abāšins.

Viņš atzīmēja, ka pēdējos gados veikta vēl virkne izmaiņu likumos, kas uzlabo ceļu satiksmes negadījumos cietušo tiesības un iespējas saņemt atlīdzību. Piemēram, paplašināts ārstniecības izdevumu segums attiecībā uz kompensējamiem ceļa izdevumiem, kā arī cietusī persona, kas ceļu satiksmes negadījuma brīdī ir nepilngadīga vai mācās vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē un kurai nav apgūta profesija, darba spēju zuduma gadījumā, apdrošinātājs segs mācību maksu un citus ar profesionālās izglītības apguvi saistītus.

Abāšins atgādināja, ka zaudējumu pieteikumu par personas veselībai nodarīto kaitējumu var pieteikt trīs gadu laikā no ceļu satiksmes negadījuma brīža, savukārt par mantai nodarīto zaudējumu - viena gada laikā.

1997.gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma. Tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā ir AS "Balta", AS "Baltijas Apdrošināšanas Nams", AS "BTA Baltic Insurance Company", "Compensa Vienna Insurance Group" Latvijas filiālei, "Ergo Insurance" Latvijas filiālei, "Gjensidige" Latvijas filiālei, "If P&C Insurance" Latvijas filiālei, "Seesam Insurance" Latvijas filiālei un "Swedbank P&C Insurance" Latvijas filiālei.