FKTK un Latvijas Bankas kritiku par virzītajām izmaiņām plānots uzklausīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.

"Jaunā Vienotība" (JV) atbalsta attiecīgos grozījumus, ņemot vērā konstatētās problēmas finanšu sektorā, par ko daļēji ir atbildīga FKTK, īstenojot "bezzobainu" banku uzraudzību, norādīja JV Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis. Arī ASV Finanšu ministrijas "FinCEN" negatīvā ziņojuma tapšana saistīta ar FKTK vājo darbu šajā jomā, vērsa uzmanību politiķis.

Valdības virzītie grozījumi paredz arī jauna FKTK vadītāja iecelšanu pirms pašreizējā padomes priekšsēdētāja pilnvaru beigām. Vaicāts, vai tas nebūs precedents arī citu amatpersonu priekšlaicīgai atbrīvošanai no amata, Latkovskis atbildēja noraidoši. Viņš skaidroja, ka šis ir atsevišķs gadījums, kad grozījumi jāveic, lai izpildītu "Moneyval" rekomendācijas un ka politiķiem šajā lietā ir jārīkojas, lai novērstu iespējamās negatīvas sekas Latvijas ekonomikai.

Arī nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK atbalsta šos grozījumus, aģentūrai LETA pauda politiskā spēka Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dombrava. Viņš norādīja, ka VL-TB/LNNK ieskatā vadītāja nomaiņa neatrisina visu situāciju, jo jāraugās arī uz iestādes atbildīgo darbinieku atbildību, kad viņu vairāk nekā 15 gadu darbības laikā ir pieredzēti gan vairāki banku "krahi", gan arī nav novērsta daļā finanšu sektora notikusī naudas atmazgāšana lielā apmērā. Tāpēc Nacionālā apvienība ir gatava atbalstīt FKTK reformēšanu, kas varētu paredzēt arī lielākās daļas darbinieku atbrīvošanu no amata, skaidroja politiķis.

FKTK reorganizācija būtu jārosina tās gaidāmajai jaunajai vadībai, finanšu ministram un Ministru prezidentam, norādīja Dombrava. Politiķis pauda, ka izskanējušas bažas par šiem grozījumiem tiks uzklausītas atbildīgās komisijas sēdē.

Jaunās konservatīvās partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētājas vietnieks Krišjānis Feldmans skaidroja, ka izmaiņas ir sagatavotas, saistībā ar jautājumiem, kas radušies par daļu no FKTK līdzšinējās darbības.

Vaicāts, vai grozījumi nebūs precedents arī citu amatpersonu priekšlaicīgai atbrīvošanai no amata, Feldmans pauda pārliecību, ka visi šie jautājumi tiek izvērtēti valdības līmenī, pieņemot lēmumu par izmaiņu virzīšanu. Viņš norādīja, ka nav nepieciešams meklēt kādu sazvērestību, jo skandāli finanšu sektorā ir bijuši pietiekoši skaļi, lai būtu saprotami apsvērumi virzīt iecerētas likuma izmaiņas attiecībā uz FKTK. Savukārt, ja tiktu virzītas līdzīgas izmaiņas attiecībā uz citām iestādēm, tad politiķis arī uzdotu jautājums, vai tās ir pamatotas. Lai varētu vērtēt likumprojektu, jāsagaida, kad tas nonāks lemšanā Saeimā, norādīja politiķis.

Partiju apvienības "Attīstībai/Par!" politiķis, Saeimas Budžeta priekšsēdētājs Mārtiņš Bondars norādīja, ka ir pilnīgi skaidrs, ka finanšu nozarē ir izveidojusies situācija, kas prasa "kapitālo remontu". Par konkrētajiem grozījumiem vēl būs jāspriež komisijā, norādīja politiķis.

Vaicāts, vai apspriedīs FKTK un Latvijas Bankas pausto kritiku, kā arī to, vai tas nebūs precedents arī citu amatpersonu priekšlaicīgai atbrīvošanai no amata, Bondars atbildēja, ka komisijas sēdē apspriedīs visus šos jautājumus. Taujāts par to, vai koalīcija atbalstīs pašreizējās FKTK padomes sastāva atkārtotu apstiprināšanu, politiķis norādīja, ka tas vēl nav vērtēts.

Partija "KPV LV" nākamnedēļ frakcijas sēdē iepazīsies ar sagatavotajām izmaiņām, norādīja politiskā spēka līderis Artuss Kaimiņš. Viņš pieļāva, ka sēdē varētu tikt apspriestas arī izskanējušie jautājumi par šiem grozījumiem. Politiķis norādīja, ka ka šīs jomas sakārtošana ir svarīgs jautājums, ņemot vērā nepieciešamību izpildīt "Moneyval" rekomendācijas.

Jau vēstīts, ka FKTK uzskata, ka grozījumi likumā pārkāpj Bāzeles banku uzraudzības pamatprincipus. FKTK atzīmēja, ka šonedēļ Ministru kabinetā virzīto FKTK likuma jaunāko redakciju komisija saņēma iepriekšējās dienas vakarā, taču tās iepriekš sniegtie iebildumi un normatīvā ietvara plānoto grozījumu analīze Eiropas Banku Savienības vienotās uzraudzības kontekstā tajā nebija iekļauta.

"Finanšu nozare ir specifiska biznesa joma un tās valstiskā uzraudzība balstās vienotos principos, ka finanšu sektora uzraudzības iestāde ir neatkarīga institūcija. To paredz Bāzeles banku uzraudzības komitejas pamatprincipi, kā arī Eiropas Banku savienības pieeja. Visām pārmaiņām jābūt izsvērtām un divreiz pārdomātām. Cerēsim, ka tiks rasts optimālais risinājums, kas atbilst Eiropas Centrālās bankas Vienotā uzraudzības mehānismā ietvaram, kura dalībvalsts ir arī Latvija kopš tā izveides 2014.gadā," sacīja FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš.

Savukārt Latvijas Bankā aģentūrai LETA norādīja, ka atbilstoši FKTK likumā noteiktajam komisija ir pilntiesīga autonoma valsts iestāde. FKTK patstāvīgi pieņem lēmumus savas kompetences ietvaros, veic tai ar likumu noteiktos uzdevumus un atbild par to izpildi. Neviens nav tiesīgs iejaukties FKTK darbībā, izņemot tās institūcijas un amatpersonas, kurām šādas tiesības ir noteiktas likumā. Arī Bāzeles banku uzraudzības komitejas efektīvas banku uzraudzības pamatprincipi paredz neatkarības kritēriju kā vienu no šādiem efektīvas uzraudzības pamatprincipiem.

"Latvijas Bankas ieskatā grozījumos FKTK likumā paredzētā priekšlikumu par FKTK padomes locekļu kandidātiem iesniegšanas kārtība būtiski mazina institūcijas vispārējo autonomijas līmeni, kas nav atbalstāms," uzsvēra Latvijas Bankā.

Valdība otrdien, 26.martā, atbalstīja grozījumus FKTK likumā, kas paredz šogad 1.oktobrī virzīt Saeimā apstiprināšanai jaunu FKTK padomi.

Jaunas FKTK padomes pirmstermiņa izraudzīšanās tiek skaidrota ar faktu, ka FKTK likuma grozījumos tiek paplašināts iestādes darbības mērķis un funkcijas, kā arī likums tiek papildināts ar padomes loceklim izvirzāmām jaunām prasībām.