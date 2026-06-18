Jaunā Rīgas teātra aktrise Agate Krista atklāti par panikas lēkmēm: “Nevarēju kafejnīcās ieēst, kur nu vēl uz skatuves uzkāpt”
Žurnāla “Pastaiga” jūlija numura intervijā Jaunā Rīgas teātra jaunā dīva Agate Krista atklāti stāsta par cīņu ar panikas lēkmēm. "Arī izrādē “Jaunie latviešu stāsti” piedzīvoju panikas lēkmes. Nākamajā dienā šī pati izrāde bija jāspēlē atkal, un, jau no rīta pamostoties, purinājos," viņa saka.
“Sākumā nespēju atgriezties uz skatuves bez nomierinošām zālēm, taču, ja es vienreiz piezvanītu un pateiktu, ka nevaru ierasties uz izrādi, tad kāpēc lai es to varētu izdarīt pēc divām dienām? Arī izrādē “Jaunie latviešu stāsti” piedzīvoju panikas lēkmes. Nākamajā dienā šī pati izrāde bija jāspēlē atkal, un, jau no rīta pamostoties, purinājos. Zvanīju Kristīnei Krūzei un teicu, ka man ir tādas bailes, ka nespēju no gultas piecelties, kur nu vēl uz skatuves uzkāpt.
Piemēram, es vispār nevarēju braukt starppilsētu autobusā, jo no tā nevar izkāpt, nevarēju arī kafejnīcās ieēst. Tas tiešām bija grūti, jo bailes ir šausmīgas un neizskaidrojamas. Protams, gāju pie terapeita, mācījos elpošanas vingrinājumus. Nu jau ir pagājis krietns laiks, kopš man pēdējo reizi bija panikas lēkme. Ja tu bēgsi no situācijas, tad panika tur arī atgriezīsies.”
Intervijā aktrise stāsta gan par to kā sociālo tīklu paaudze saplūst ar teātri, par vērtībām, grūtībām, Dievu un ikdienas iedvesmas mirkļiem. Turklāt Agate šoreiz arī “Pastaigas” stila stāsta modele. Stila stāsta fotogrāfe: Agnija Grigule.
Vairāk lasi žurnāla “Pastaiga” jūlija numurā! Veikalu plauktos jau no 19. jūnija.