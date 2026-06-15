Lietuvā top jauna valdošā koalīcija bez “Nemunas rītausmas”
Trīs Lietuvas politiskie spēki, kas veido jauno valdošo koalīciju, pirmdien pabeiguši saskaņot koalīcijas līguma tekstu, un tagad tas jāapstiprina partiju padomēm, lai līgumu varētu parakstīt.
Saskaņā ar koalīcijas līgumu gan premjera amats, gan Seima priekšsēdētāja amats paliks Sociāldemokrātu partijai. Demokrātu savienībai "Lietuvas vārdā" būs Seima priekšsēdētāja pirmā vietnieka amats, sociāldemokrātiem būs vēl trīs priekšsēdētāja vietnieku amati, bet Zemnieku un zaļo savienības un Poļu vēlēšanu akcijas-Kristīgo ģimeņu savienības kopīgajai frakcijai būs viens priekšsēdētāja vietnieka amats.
Lietuvas mediji, atsaucoties uz neoficiāliem avotiem, ziņo, ka Seima priekšsēdētāja amatā varētu palikt Jozs Oleks, taču premjerministra amatā Ingu Ruginieni varētu nomainīt sociāldemokrātu līderis Mindaugs Sinkevičs.
Līguma projekts paredz, ka sociāldemokrātiem būs deviņi ministri, "Lietuvas vārdā" - trīs ministri, bet Zemnieku un zaļo savienības un Poļu vēlēšanu akcijas-Kristīgo ģimeņu savienības kopīgajai frakcijai - divi ministri.
Topošā koalīcija ir apņēmusies īstenot centriski kreisu, sociāli orientētu programmu, ko tā raksturo kā finansiāli ilgtspējīgu un investīcijām labvēlīgu, un starp prioritātēm būs kvalitatīvi sabiedriskie pakalpojumi, nodarbinātība, pensijas, stipras ģimenes un dzīvotspējīgi reģioni.
Ārpolitikā apliecināts stingrs atbalsts Ukrainai, NATO un transatlantiskajām partnerattiecībām, kā arī apņemšanās pragmatiski normalizēt attiecības ar Ķīnu, neapdraudot Lietuvas drošības un suverenitātes intereses. Lietuvas un Ķīnas diplomātisko attiecību līmenis ir pazemināts kopš 2021. gada, kas Lietuva atļāva Taivānai atvērt pārstāvniecību ar Taivānas, nevis Taibejas nosaukumu.
Sociālās politikas jomā koalīcija ir solījusi pārskatīt bērnu pabalstu sistēmu, lai ģimenes nezaudētu ienākumus, kad piedzimst bērns, paplašināt bērnu aprūpes pieejamību un paātrināt pensiju indeksāciju.
Veselības aprūpē partijas plāno palielināt valsts iemaksas obligātās veselības apdrošināšanas fondā, palielināt medmāsu atalgojumu un samazināt gaidīšanas laiku rindās.
Enerģētikā koalīcijas mērķis ir panākt, lai Lietuva līdz 2028. gadam saražotu vairāk elektroenerģijas, nekā tā patērē, kā arī vairāk izmantotu atjaunīgos energoresursus.
Citas apņemšanās ir samazināt administratīvo slogu lauksaimniekiem, modernizēt atkritumu apsaimniekošanu, paātrināt ēku renovāciju, paplašināt digitālos publiskos pakalpojumus un apkarot korupciju un ēnu ekonomiku.
Aizsardzībā puses ir apņēmušās saglabāt izdevumus ne mazāk kā 5% apmērā no iekšzemes kopprodukta, attīstīt gaisa apdraudējuma atklāšanas un pretdronu sistēmas, uzlabot sabiedrības brīdināšanas infrastruktūru un pabeigt Vācijas brigādes uzņemšanu Lietuvā.
Līgumā ir arī noteikts mērķis, ka līdz 2030. gadam Lietuvas nacionālā divīzija sasniegs pilnas operatīvās spējas un spēs darboties kopā ar sabiedroto spēkiem saskaņā ar NATO standartiem.
Līdzšinējā koalīcija, kurā ietilpst sociāldemokrāti, populistiskā partija "Nemunas rītausma" un Lietuvas Zemnieku un zaļo savienības un Poļu vēlēšanu akcijas-Kristīgo ģimeņu savienības frakcija, tika izveidota pagājušajā vasarā pēc tam, kad 2025. gada jūlijā atkāpās toreizējais sociāldemokrātu līderis un premjerministrs Gintauts Palucks, jo atklājās nelikumības viņa biznesaa darījumos. Koalīcijai bija 80 no 141 deputātu vietas parlamentā.
Lēmumu par jaunas koalīcījas veidošanu bez "Nemunas rītausmas", ar kuru bija pastāvīgas domstarpības, Sociāldemokrātu partijas padome pieņēma 6. jūnijā.
Pēc 2024. gada parlamenta vēlēšanām sociāldemokrāts Palucks izveidoja valdības koalīciju ar Demokrātu savienību "Lietuvas vārdā" un "Nemunas rītausmu". Pēc Palucka valdības krišanas demokrātus Ingas Ruginienes vadītajā valdības koalīcijā nomainīja zaļzemnieki, kuriem Seimā ir kopīga frakcija ar Poļu vēlēšanu akciju-Kristīgo ģimeņu savienibu.
Potenciālajai sociāldemokrātu, zaļzemnieku un Demokrātu savienības "Lietuvas vārdā" koalīcijai Seimā ir 75 deputātu mandāti.