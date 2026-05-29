Pēc Krievijas drona trieciena pa daudzdzīvokļu ēku Rumānijā atrasts vēl viens bezpilota lidaparāts
Rumānijas ziemeļrietumos vietējie iedzīvotāji netālu no Baseštu ciemata atraduši vēl vienu dronu, kura spārnu plētums ir trīs metri, vēsta raidorganizācija TVR, atsaucoties uz vietējo mēru.
Saskaņā ar sākotnējiem datiem dronā nebija sprāgstvielu.
Visus incidenta apstākļus izmeklē prokuratūra, ziņo TVR. Likumsargiem cita starpā jānoskaidro, kur drons ielidojis valstī.
Drona trieciens Rumānijā
Naktī Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā daudzdzīvokļu namā ietriecās Krievijas kaujas drons.
Rumānijas Aizsardzības ministrija iepriekš ziņoja, ka Krievijas drons naktī Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā ietriecies daudzdzīvokļu namā.
Divi cilvēki guvuši vieglus ievainojumus un viņiem palīdzība sniegta uz vietas, ziņoja Rumānijas avārijas dienesti.
Rumānijas prezidents Nikušors Dans sasaucis Augstākās valsts aizsardzības padomes sanāksmi.
Drona ietriekšanos namā Galacā viņš nosauca par "nopietnāko incidentu Rumānijas teritorijā" kopš Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara sākuma.
Rumānijas Ārlietu ministrija izsaukusi Krievijas vēstnieku, paziņoja Rumānijas ārlietu ministre Oana Coju.