Pēters Maģars ievēlēts Ungārijas premjerministra amatā - pie parlamena ēkas pēc 12 gadu pauzes atkal plīvo ES karogs. FOTO
Ar pārliecinošu balsu vairākumu Ungārijas jaunais parlaments sestdien ievēlēja Pēteru Maģaru premjerministra amatā, noslēdzot 16 gadus ilgušo Viktora Orbāna valdīšanu.
Parlaments savā pirmajā sēdē oficiāli ievēlēja Maģaru premjera amatā ar 140 balsīm "par", 54 "pret" un vienam deputātam atturoties. Maģara vadītā centriski labējā opozīcijas partija "Tisza" aprīlī uzvarēja parlamenta vēlēšanās, iegūstot 52% balsu un izcīnot 141 no 199 deputātu vietām parlamentā.
Ceremonija notika Budapeštā, kur tūkstošiem cilvēku pulcējās pie parlamenta ēkas, lai vērotu inaugurāciju uz lielajiem ekrāniem. Maģars aicināja sabiedrību kopīgi “rakstīt Ungārijas vēsturi” un “iziet cauri režīma maiņas vārtiem”. Daudzi ungāri šo brīdi uztvēra kā cerību uz pārmaiņām pēc ilga politiskā stagnācijas perioda.
68 gadus vecā Erzsebete Medve, kura ieradās Budapeštā no Miškolcas, sacīja: “Šī ir pirmā reize, kad jūtos lepna par to, ka esmu ungāriete.” Viņa arī norādīja uz izglītības sistēmas problēmām Orbāna valdīšanas laikā: “Valdībai bija pietiekami daudz naudas, bet viņi to netērēja tur [kur to patiešām vajadzēja].” Savukārt Marianna Sūča pauda cerību, ka valsts kļūs iedzīvotājiem draudzīgāka. Viņa norādīja, ka “tagad ungāri jūt, ka viņu bērniem un mazbērniem valstī ir nākotne”.
Jaunā valdība sola būtiski mainīt līdzšinējo politisko kursu. Maģars ir apņēmies atjaunot Ungārijas attiecības ar Eiropas Savienību un reformēt sistēmas, kuras, pēc viņa domām, Orbāns bija pakļāvis lojālistu kontrolei.
Simbolisks pārmaiņu brīdis bija Eiropas Savienības karoga atgriešana pie parlamenta ēkas pēc tam, kad tas tika noņemts 2014. gadā.
Tāpat tika uzsvērts tas, ka sabiedrība līdz ar Maģara valdīšanu kļūs demokrātiskāka — jaunajā parlamentā vairāk nekā ceturtā daļa deputātu ir sievietes, kas ir rekordaugsts rādītājs Ungārijas pēckomunistiskajā vēsturē.
Tomēr jaunajai valdībai priekšā stāv sarežģīti uzdevumi. Ungārijas ekonomika stagnē, budžeta deficīts saglabājas augsts, bet valsts institūcijās joprojām ir daudz Orbānam lojālu cilvēku.
Neraugoties uz to, Budapeštā šodien valdīja svinīga atmosfēra, un cilvēki pada cerības par demokrātiskāku nākotni. “Mēs beidzot varam atstāt šo ēru aiz muguras,” sociālajos tīklos pauda Budapeštas mērs Gergelijs Karačonijs, vienlaikus aicinot neaizmirst “ikdienas varoņus”, kuri ilgstoši pretojās sistēmai.