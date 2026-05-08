Lietuvā aiztur 18 migrantus, kas valstī iekļuvuši caur tuneli no Baltkrievijas
Lietuvas robežsargi ir aizturējuši 18 migrantus, kuri valstī iekļuvuši caur tuneli,kas izrakts no Baltkrievijas, piektdien paziņoja Valsts robežsardzes dienests.
Šīs personas, kas sevi identificēja kā Afganistānas un Šrilankas pilsoņus, tika aizturētas un nosūtītas atpakaļ uz Baltkrieviju. Tika aizturēti arī divi Ukrainas pilsoņi, kurus tur aizdomās par to, ka viņi bija ieradušies, lai paņemtu septiņus no šiem Lietuvā nelikumīgi iekļuvušajiem migrantiem.
Valsts robežsardzes dienests informēja, ka robežsargi Varēnas rajonā naktī uz trešdienu ar videonovērošanas sistēmas palīdzību pamanīja migrantus.
Lietuva gar robežu ar Baltkrieviju ir uzbūvējusi fizisku norobežojumu, ko veido žogs un spirālveida stieple, lai ierobežotu nelegālo migrāciju.
18 migranti iekļuva Lietuvā caur tuneli, kas bija izrakts no Baltkrievijas puses. Valsts robežsardzes dienesta darbinieki aizturēja migrantus, kad tie iznāca no tuneļa un iebēga mežā.
Visi aizturētie bija jauni vīrieši. Septiņpadsmit no viņiem identificēja sevi kā Afganistānas pilsoņus, lai gan tikai trīs no viņiem bija Afganistānas pases, bet pārējiem dokumentu nebija. Vēl viena persona robežsargiem paziņoja, ka ir Šrilankas pilsonis, taču arī viņam nebija dokumentu.
Pēc tam, kad tika noskaidrots, ka migrantiem nedraud briesmas, Lietuvas amatpersonas viņus nogādāja atpakaļ uz Baltkrieviju.
Netālu no aizturēšanas vietas Valsts robežsardzes dienesta darbinieki apturēja arī automašīnu "Audi A6" ar Lietuvas reģistrācijas numura zīmēm. Automašīnā atradās divi Ukrainas pilsoņi - vīrietis un sieviete. Sākotnējā informācija liecina, ka viņi bija ieradušies, lai paņemtu septiņus no migrantiem.
Kauņas apgabala prokuratūras uzraudzībā ir sākta pirmstiesas izmeklēšana par iespējamu cilvēku kontrabandu pāri valsts robežai.
Saskaņā ar Valsts robežsardzes dienesta informāciju šis bija otrais reģistrētais gadījums šogad, kad migranti mēģināja no Baltkrievijas iekļūt Lietuvā caur tuneļiem. Pirmais šāds incidents tika konstatēts aprīļa sākumā Viļņas rajonā.
Lietuvas amatpersonas ir norādījušas, ka Baltkrievijas varasiestādes zina par šādiem mēģinājumiem.
No 2021. gada 3. augusta, kad saskaņā ar toreizējās iekšlietu ministres Agnes Bilotaites rīkojumu robežsargi sāka nelegālos imigrantus piespiest doties atpakaļ, neatļautās vietās šķērsot robežu liegts kopumā vairāk nekā 25 000 reižu.
Šogad uz Baltkrievijas robežas novērsti kopumā 724 mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Lietuvā.
Lietuvas amatpersonas norāda, ka Baltkrievijas režīms apzināti veicina migrantu plūsmu pāri abu valstu robežai, jo Lietuva atbalsta Baltkrievijas demokrātisko opozīciju.