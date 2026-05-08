VIDEO: Ukrainas pārtvērējdroni pirmo reizi ir notriekuši Krievijas "Gerbera" dronus, kas pārvadā FPV dronus
Tehnoloģiju un aizsardzības uzņēmums "SkyFall" publicējis video ar pārtvērēju dronu kaujas darbu. Tajā redzams, kā Ukrainas "P1-SUN" pārtvērēji pirmo reizi notriec "Gerber" dronus ar FPV droniem uz borta.
Okupantu dronu notriekšanā piedalījās 58. atsevišķās motorizētās kājnieku brigādes "Voron" apkalpe un 302. pretgaisa raķešu pulka "Box" apkalpe.
Video skaidri redzami FPV droni ar raksturīgu X formas rāmi un augšpusē uzstādītiem propelleriem.
"SkyFall" ziņo, ka Ukrainas armija vienas dienas laikā atklāja un iznīcināja piecus Krievijas dronus.
Iepriekš Krievijas "Gerbera" droni galvenokārt tika izmantoti kā lēti viltus mērķi Ukrainas pretgaisa aizsardzības pārslodzei vai kā izlūkošanas droni.
Tomēr 2026. gada sākumā Ukrainas aizsardzības ministra padomnieks Serhijs Beskrestnovs "Flash" ziņoja par jaunas modifikācijas – FPV dronu nesēja – parādīšanos.
Faktiski Krievijas karaspēks cenšas palielināt FPV sistēmu pielietošanas rādiusu, piegādājot tās uzbrukuma zonai ar gaisa nesēja palīdzību.
"P1-SUN" ir Ukrainas drons-pārtvērējs, ko ražo "SkyFall". Tas ir paredzēts "Shahed" un citu gaisa mērķu iznīcināšanai.
Saskaņā ar uzņēmuma sniegto informāciju, pārtvērējs paātrinās līdz 310 km/h, spēj darboties līdz 9000 metru augstumā un līdz 33 km rādiusā no palaišanas vietas.
"P1-SUN" modifikācijas ir aprīkotas arī ar termiskās attēlveidošanas kamerām un automatizētiem vadības elementiem, kas ļauj operatoram efektīvāk izsekot un iznīcināt gaisa mērķus.
"An-28" lidmašīna iepriekš bija bruņota ar "P1-SUN" pārtvērējiem, lai medītu Krievijas dronus.