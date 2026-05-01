Zviedrijas karali Kārli XVI Gustavu sumina 80. dzimšanas dienā. FOTO
Zviedrija ceturtdien svinēja karaļa Kārļa XVI Gustava 80. dzimšanas dienu. 52 gadus tronī sēdošais jubilārs ir ilgākais monarhs Zviedrijas vēsturē un otrais ilgākais šobrīd valdošais cilvēks pasaulē.
Karaliskie pārstāvji, citas prominences un tauta sveic Zviedrijas karali 80. dzimšanas dienā; 30.04.2026.
Jāpiebilst, ka pašreizējais rekordists ir Brunejas sultāns Hasanals Bolkiahs, kurš valda kopš 1967. gada 5. oktobra.
Kārlis XVI Gustavs no rīta piedalījās svinīgā dievkalpojumā pils kapelā, pēc tam pieņēma goda sardzi un vēroja iznīcinātāju pārlidojumus virs pils.
Dienas gaitā notika virkne citu pasākumu, un vakarā greznā banketā piedalījās karaļnamu pārstāvji no visas pasaules. Viesu vidū bija Norvēģijas karalis Haralds V un karaliene Sonja, Norvēģijas kroņprincis Hokons, Spānijas karaliene Sofija, Dānijas karalis Frederiks X, karaliene Mērija, bijusī Dānijas karaliene Margrēte II un princese Benedikte, kā arī Taizemes karalis Vačirālongkorns un karaliene Suthide.
Kārlis XVI Gustavs bija pasaulē jaunākais monarhs, kad 1973. gadā 27 gadu vecumā tika kronēts par karali pēc sava vectēva Gustava VI Ādolfa nāves. Kopš 1974. gada konstitucionālās reformas karalim liegta iespēja ietekmēt valsts procesus, un karaļa tituls kļuvis tīri reprezentatīvs.
Kārlis XVI Gustavs dzimis 1946. gada 30. aprīlī, un viņš jau deviņu mēnešu vecumā zaudēja savu tēvu princi Gustavu Ādolfu, kas 1947. gada 26. janvārī gāja bojā lidmašīnas katastrofā Dānijā. Viņš kļuva par kroņprinci četru gadu vecumā, kad tronī kāpa vectēvs.
Neraugoties uz atsevišķiem skandāliem, no kuriem lielākais izcēlās 2010. gadā, kad nāca klajā grāmata, kurā tika apgalvots, ka karalis bieži apmeklējis seksa klubus un viņam bijuši daudzi romāni, Kārlis XVI Gustavs bauda plašu tautas atbalstu. Institūta "Ipsos" 2024. gadā veiktā aptauja liecināja, ka 66% zviedru vēlas saglabāt monarhiju un tikai 20% vēlas to atcelt.
Tomēr aptauja arī atklāja, ka 42% zviedru uzskata, ka karalim ir pienācis laiks atteikties no troņa un nodot to savai 48 gadus vecajai meitai, kroņprincesei Viktorijai, savukārt 38% aptaujāto uzskata, ka karalim vajadzētu palikt amatā.
Kārlis XVI Gustavs intervijā laikrakstam "Svenska Dagbladet" izteicies, ka neplāno atteikties no troņa un turpinās pildīt karaļa pienākumus tik ilgi, cik būs viņa spēkos. Viņš veltīja atzinīgus vārdus savai meitai, norādot, ka viņa ir ambicioza. "Ļoti daudz gatavojusies dažādās jomās, pēdējā laikā kā virsniece dažādos bruņoto spēku atzaros. Tas ir grūti," viņš piebilda.