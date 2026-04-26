Maģars: Orbānam pietuvinātie oligarhi no valsts šobrīd izved miljardus
Jaunievēlētais Ungārijas premjerministrs Pēters Maģārs svētdien, 26. aprīlī, paziņojis, ka bijušajam premjeram Viktoram Orbānam pietuvināti oligarhi izved no Ungārijas miljardiem eiro, gatavojoties bēgt uz ārzemēm.
Video uzrunā Maģars norādīja, ka vairākas ietekmīgas ģimenes jau ir pametušas Ungāriju, bet citas – tai skaitā miljardiera Lērinca Mešāroša ģimene – tuvākajās dienās grasās pārcelties uz Dubaiju. Jaunievēlētais premjers paziņoja, ka dažas no šīm oligarhu ģimenēm jau ir izņēmušas savus bērnus no skolām un organizē privātu apsardzi viņu izceļošanai uz tādām valsīm kā Apvienotie Arābu Emirāti (AAE), ASV vai Urugvaja.
"Tisza" partijas līderis aicinājis uz notikušo nekavējoties reaģēt Valsts nodokļu un muitas pārvaldi, iesaldējot šo personu aktīvus, ko, kā norāda Maģars, šīs personas ieguvušas nelikumīgi. Viņš arī mudināja ģenerālprokuroru un Valsts policiju arestēt tos, kas ir atbildīgi par "Ungārijas tautai nodarīto kaitējumu daudzu triljonu forintu [naudas vienība Ungārijā] apmērā".
Jau ziņots, ka aprīļa pirmajā pusē Ungārijas parlamenta vēlēšanās pārliecinošu uzvaru guva Pēters Maģars un viņa vadītā partija "Tisa" ("Tisza"). Lai gan jaunā valdība oficiāli darbu sāks tikai maijā, Maģars jau aktīvi iesaistījies politiskajos procesos un signalizē par straujām pārmaiņām valstī. Viena no Maģara galvenajām prioritātēm ir nodrošināt 18 miljardu eiro iesaldēto ES līdzekļu atbrīvošanu; viņš arī cenšas panākt piekļuvi 16 miljardu eiro Eiropas aizsardzības aizdevumiem un atcelt viena miljona eiro dienā sodu Ungārijai par tās atteikšanos ievērot ES migrācijas likumu.