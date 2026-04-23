VIDEO: nepieteiktā vizītē Kijivā ieradies princis Harijs
23. aprīlī princis Harijs izkāpa no vilciena Ukrainas galvaspilsētā. Vizītes laikā viņš tikās ar partneriem un atbalsta organizācijām, kas ikdienā strādā sarežģītos apstākļos, lai palīdzētu Ukrainas iedzīvotājiem.
"Ir labi atgriezties Ukrainā," viņš teica.
Ar savu vizīti Saseksas hercogs vēlējās atgādināt cilvēkiem visā pasaulē par to, ar ko saskaras ukraiņi, un atbalstīt tos, kuri veic "ārkārtas darbu neticami sarežģītos apstākļos".
Prinča Harija vizītes Ukrainā
Princis Harijs kara laikā divas reizes apmeklēja Ukrainu. Pirmo reizi viņš negaidīti ieradās Ļvivā 2025. gada aprīlī, apmeklējot klīniku, kurā ārstēja ievainotos karavīrus.
Tā paša gada 12. septembrī viņš ieradās Kijivā, kur apmeklēja Ukrainas Otrā pasaules kara vēstures Nacionālo muzeju, tikās ar veterāniem, apskatīja Krievijas uzbrukumā iznīcināto dzīvojamo ēku un godināja kritušo karavīru piemiņu pie piemiņas vietas Maidana Neatkarības laukumā.
Princis Harijs ierodas negaidītā vizītē Ukrainā 2025. gada 12. septembrī
Lielā kara ceturtajā gadadienā princis Harijs uzrunāja Ukrainas tautu ar svarīgu vēstījumu. Viņš pauda apbrīnu par ukraiņu tautas nelokāmo garu un vēlreiz apliecināja savu atbalstu Ukrainai.