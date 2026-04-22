Āfrikas valstis liedz Taivānas prezidentam šķērsot savu gaisa telpu
Taivānas prezidents Viljams Lai atcēlis ceļojumu uz Āfrikas dienvidu valsti Esvatīni, norādot, ka Ķīna izdarījusi spēcīgu ekonomisko spiedienu uz vairākām Āfrikas valstīm, lai tās liegtu viņa lidmašīnai šķērsot šo teritoriju.
Taivānas amatpersona norāda, ka savu gaisa telpu slēgušas Šeišelu salas, Maurīcija un Madagaskara. Šis ir pirmais publiski zināmais gadījums, kad Taivānas līderim gaisa telpas slēgšanas dēļ nācies atcelt savu ceļojumu. Esvatīni ir viena no 12 valstīm, kas ir Taivānas diplomātiskās sabiedrotās, un vienīgā šāda valsts Āfrikas kontinentā.
Ķīna noliegusi, ka būtu piespiedusi Indijas okeāna valstis šādi rīkoties, vienlaikus izsakot tām "augstu atzinību" par pieņemto lēmumu.
Saskaņā ar ziņu aģentūras "Reuters" sniegto informāciju, Seišelu salas un Madagaskara paziņoja, ka pieņēma šo lēmumu, jo neatzīst Taivānu. Tikmēr Taivānas amatpersonas apgalvoja, ka trīs Āfrikas valstis lidojuma atļaujas atsaukušas "negaidīti un bez iepriekšēja brīdinājuma".
Esvatīni, kas iepriekš pazīstama kā Svazilenda, pauda nožēlu, ka Taivānas prezidents nevarēja apmeklēt valsti, taču norādīja, ka notikušais incidents "nemainīs abu valstu ilgstošo divpusējo attiecību statusu". Taivānas amatpersonai bija paredzēts doties uz Esvatīni, lai no 22. līdz 26. aprīlim piedalītos svinībās par godu 40. gada dienai kopš tronī stājās karalis Msvati III.