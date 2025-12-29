Ķīna uzsākusi plaša mēroga militārās mācības pie Taivānas, manevrus nodēvējot par "taisnīguma misiju"
Ķīna netālu no Taivānas atsākusi pirmās lielās militārās mācības reģionā kopš aprīļa. Kā ziņo valsts ziņu aģentūra "Xinhua", atsaucoties uz Ķīnas armiju, manevri nodēvēti par "Misiju Taisnīgums 2025".
Mācības norisinās gaisa un jūras telpā ap Taivānu, un to galvenie uzdevumi ir kaujas gatavības uzturēšana, militārā pārākuma demonstrēšana un galveno ostu un teritoriju blokāde. Ķīnas armijas pārstāvis šīs mācības raksturojis kā “nopietnu brīdinājumu” spēkiem, kurus Pekina uzskata par "separātistiem", uzsverot, ka tās esot "likumīgs un nepieciešams solis, lai aizsargātu Ķīnas suverenitāti un nacionālo vienotību".
Papildu paziņojumā "Tautas atbrīvošanas armija" norādījusi, ka otrdien tiks sāktas arī kaujas šaušanas mācības piecās zonās ap Taivānu. Tika izplatīts aicinājums kuģiem un lidmašīnām, kas nepiedalās mācībās, izvairīties no šīm teritorijām.
Taivānas valdība asi kritizējusi Ķīnas militāros manevrus, norādot, ka tie apdraud drošību un stabilitāti reģionā, kā arī pārkāpj starptautiskās tiesības un globālo kārtību. Tikmēr Taivānas bruņotie spēki un drošības iestādes ir pilnībā informētas par notiekošo un gatavas rīkoties. Jāatgādina, ka Ķīna joprojām uzskata Taivānu par neatņemamu savas teritorijas daļu, lai gan sala jau gadu desmitiem darbojas kā autonoma valsts ar demokrātiski ievēlētu valdību.
Spriedzi vēl vairāk pastiprina ASV un Ķīnas attiecības, īpaši pēc tam, kad Vašingtona paziņoja par 11,5 miljardu dolāru [9,5 miljardi eiro] lielu ieroču darījumu ar Taivānu, lai palīdzētu salai modernizēt bruņotos spēkus un nodrošināt aizsardzības spējas. Ieroču paketē iekļautas raķešu un artilērijas sistēmas, prettanku ieroči, droni, kā arī cits militārais aprīkojums un atbalsta pakalpojumi. Saskaņā ar Taivānas Aizsardzības ministrijas sniegto informāciju, šī ir līdz šim lielākā ieroču piegāde, ko ASV nosūtījusi salai.