Putins ar karu pret Ukrainu ir radījis "briesmoni", kas var viņu iznīcināt
Karš, kuru Kremlis plānoja noslēgt ar uzvaru pāris nedēļu laikā, ir sācis savu piekto gadu un ir kļuvis daudz savādāks. Tas galu galā varētu ierobežot Putina okupācijas armiju un viņu iznīcināt.
Uzsākot karu pret Ukrainu, Kremļa līderis Vladimirs Putins ir radījis "briesmoni", kas varētu viņu iznīcināt, teikts britu militārā žurnālista Deivida Hamblinga rakstā, kas publicēts laikrakstā "New York Post".
Piektajā gadā konflikts jau ir kļuvis par pilnvērtīgu robotu karu. Nesen Ukrainas līderis Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Ukrainas bruņotie spēki ir ieņēmuši ienaidnieka pozīciju, izmantojot tikai dronus un robotu sistēmas. Šis bija pirmais šāds incidents vēsturē.
"Pēdējo četru gadu laikā Krievijas galvenā priekšrocība karā ir bijusi tās cilvēkresursi. Kremlim izdevās koncentrēt tik daudz karavīru frontē, ko Ukraina tik tikko spēja ierobežot. Taču, aizstājot militāros spēkus ar mašīnām, Kijivai izdevās neitralizēt ienaidnieka priekšrocības. Šis notikums iezīmēja jauna, šausminoša kara veida sākumu, kurā roboti medī un iznīcina cilvēkus," teikts rakstā.
Iepriekšējās desmitgadēs daudzas valstis mēģināja izmantot robotizētas platformas dažādos konfliktos. Tomēr šie mēģinājumi nebija īpaši veiksmīgi. Tikai Krievijas un Ukrainas kara laikā šajā jomā notika patiesa revolūcija.
"Ukraina ir koncentrējusies uz lētu sistēmu izveidi, izmantojot komerciālas tehnoloģijas. Viņi tās nekavējoties testē kaujas laukā, sniedzot atsauksmes ražotājiem un uzlabojot mašīnas. Ukraiņi apgalvo, ka dažu nedēļu laikā var paveikt to, kas Rietumos prasa gadus," raksta eksperts.
Sākotnēji ukraiņi robotizētas platformas izmantoja loģistikas nolūkos, piegādājot krājumus frontes līnijām. Tomēr šie uzdevumi ātri kļuva sarežģītāki. Mūsdienās tās tiek izmantotas ievainoto evakuācijai, mīnu izvietošanai un pat kaujas operāciju veikšanai.
Ir dokumentēts gadījums, kad šāds robots, ko vadīja attālināti, 45 dienas patstāvīgi noturēja Ukrainas pozīciju. Ukrainas bruņotie spēki eksperimentē arī ar robotu uzbrukumiem, kur uzbrukumus veic tikai droni un zemes platformas. Ukraina plāno paplašināt šo pieredzi, palielinot mašīnu skaitu.
"Roboti patiesi neaizstās kājniekus, kamēr tie nevarēs iekļūt ēkās, ieņemt tranšejas un veikt uzdevumus, kam nepieciešama fiziska veiklība. Taču tas varētu notikt ātrāk, nekā jūs domājat: Ukrainas karavīri jau ir eksperimentējuši ar četrkājainiem, suņiem līdzīgiem robotiem," teikts rakstā.
Ukrainai strauja robotizētu bezpilota platformu attīstība ir nacionālās izdzīvošanas jautājums.
"Ukraina ir apņēmusies uzvarēt. Un, ja izdzīvošana nozīmē Terminatoram līdzīgu mašīnu sūtīšanu kaujā, valsts nevilcināsies. Putina armija beidzot var saskarties ar nepiekāpīgu robotkareivju sienu, ko kontrolē apkalpes daudzus kilometrus aiz frontes līnijām. Un tas uz visiem laikiem mainīs karadarbību," paziņoja Hamblings.