Krievu okupanti padodas ukraiņu sauszemes robotam. Ukrainas aizstāvji publicē operācijas video
2025. gadā Ukrainas Aizsardzības ministrijas iepirkumu aģentūra pārsniedza Ukrainas bruņoto spēku pasūtījumus, nodrošinot vienības ar zemes robotizētajiem kompleksiem.
2026. gada ziemā trīs krievu okupanti padevās Ukrainas bruņoto spēku sauszemes robotizētajam kompleksam, jo pirms tam viņiem aktīvi uzbruka ukraiņu FPV droni. Sociālajos tīklos tika publicēts padošanās video. Video redzams, kā vienā no apdzīvotajām vietām trīs krievu okupanti ar rokām gaisā iznāk no patvertnes, bet pēc tam padodas.
Viņu kustības uzrauga Ukrainas bezpilota lidaparātu un sauszemes robotu kompleksa (NRK) operatori. Viens no krieviem ir ievainots. Okupantus izveda līdz Ukrainas bruņoto spēku pozīcijām, kur viņi tika saņemti gūstā. Šis nebūt nav pirmais gadījums, kad Krievijas okupanti padodas Ukrainas sauszemes robotiem. Šādi gadījumi tika fiksēti arī 2025. gadā. Pagājušā gada vasarā Harkivas apgabalā 3. triecienbrigādes karavīri uzbruka ienaidnieka pozīcijām, tās iztīrīja un sagūstīja okupantus, izmantojot dronus un sauszemes robotizētos kompleksus. Toreiz darbojās 3. triecienbrigādes NRK vienība NC13.
2026. gadā jau tika fiksēti vairāki gadījumi, kad ienaidnieks padevās Ukrainas sauszemes robotu kompleksu operatoriem. Nesen soctīklos tika publicēts video, kurā redzama Krievijas karavīra evakuācija, izmantojot zemes robotizēto kompleksu Droid TW-12,7. Šī sistēma ir paredzēta kājnieku uguns atbalstam (tā ir aprīkota ar 12,7 mm ložmetēju), izlūkošanai, ievainoto evakuācijai un piegāžu piegādei frontes līnijām.
Vērts atzīmēt, ka Ukraina pēdējā laikā aktīvi izstrādā sauszemes robotizētās sistēmas. Saskaņā ar Aizsardzības ministrijas datiem, sauszemes robotu piegādes Ukrainas armijai pārsniedza 2025. gada pasūtījumu. Aktīvi attīstās arī digitālā platforma DOT-Chain Defense, kas palīdz nodrošināt Ukrainas bruņotos spēkus ar zemes robotiem.