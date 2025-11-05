33 dienas ievainots okupētajā zonā, Ukrainas karavīrs tika izglābts pārdrošā operācijā ar sauszemes robota palīdzību
Ukrainas mediķu bataljons publicējis video ar sešas stundas ilgu misiju, kas beidzot nogādāja ievainotu karavīru mājās pēc sešiem neveiksmīgiem mēģinājumiem. Septītais, pat ar bojātu riteni, izturēja mīnas sprādzienu un Krievijas drona triecienu, lai nogādātu aizstāvi drošībā.
Saskaņā ar Ukrainas Pirmā atsevišķā mediķu bataljona sniegto informāciju, Krievijas okupētajā pilsētā smagi ievainots Ukrainas karavīrs vairāk nekā mēnesi gaidīja glābšanu. Pēc sešiem neveiksmīgiem mēģinājumiem un sešu sauszemes dronu zaudēšanas septītā misija, kas tika veikta, izmantojot bojātu sauszemes robotu sistēmu, beidzot nogādāja viņu mājās dzīvu. Bataljons dalījās ar videoierakstiem, kuros redzami operācijas spilgtākie momenti, taču nenorādīja frontes sektoru vai pat apgabalu, kurā misija notika.
Krievijas un Ukrainas kara laikā Kijiva arvien vairāk paļaujas uz sauszemes droniem, lai uz frontes pozīcijām piegādātu krājumus un evakuētu ievainotos. Šis jauninājums ir piespiedu nepieciešamība, jo gan Krievija, gan Ukraina tagad izvieto gaisa dronus tik plašā mērogā, ka stabilas frontes līnijas koncepcija ir vairs tikai mīts. Tā vietā frontes līnija ir kļuvusi par vairāku kilometru dziļu nāves zonu, kur droni regulāri abām pusēm traucē piegādes ceļus.
Pirmais atsevišķais medicīnas bataljons nosauca misiju par operāciju GVER un ziņoja par to 3. novembrī.
33 dienas aiz ienaidnieka līnijām: septītais glābšanas mēģinājums beidzas veiksmīgi
Saskaņā ar bataljona sniegto informāciju, karavīrs guva nopietnu traumu 33 dienas pirms operācijas, un viņu dzīvu noturēja tikai žņaugs. Šajā laikā seši glābšanas mēģinājumi neizdevās. Visos tika izmantotas NRK "zemes robotu sistēmas", kas visas tika vai nu iznīcinātas, vai padarītas nekontrolējamas. Četras no sešām iznīcinātajām mašīnām piederēja blakus esošajām vienībām.
Neskatoties uz atkārtotām neveiksmēm, septītais mēģinājums izdevās. Evakuācija kopumā aptvēra 64 km, tostarp 37 km, kas tika nobraukti ar bojātu riteni. Ziņots, ka NRK ceļā pie ievainotā karavīra uzbrauca uz kājnieku mīnas, bet pēc sprādziena turpināja kustību.
Atpakaļceļā Krievijas drons uz transportlīdzekļa nometa sprāgstvielas. Pateicoties bruņotajai kapsulai, ko tā pārvietoja, karavīrs, kas atradās iekšā, netika ievainots.
Visa operācija ilga 5 stundas un 58 minūtes, un sauszemes drona vidējais ātrums bija 13 km/h, bet maksimālais ātrums — 29 km/h.
Karavīrs saņem nepieciešamo aprūpi
Bataljons apstiprināja, ka karavīrs ir veiksmīgi evakuēts un saņēmis nepieciešamo medicīnisko aprūpi. Pašlaik viņš saņem papildu ārstēšanu un viņa dzīvība vairs nav apdraudēta.
Noslēguma vēstījumā Pirmais atsevišķais medicīnas bataljons atzīmēja: "Ja karavīrs nepadevās — mums nebija tiesību to darīt."