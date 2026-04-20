Igaunija noraida Zelenska apgalvojumus par Krievijas plāniem iebrukt Baltijā
Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna pirmdien noraidīja Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska apgalvojumus, ka Krievija varētu gatavoties iebrukumam Baltijas valstīs, norādot, ka pašlaik nav nekādu pierādījumu par militāro spēku koncentrēšanu pie NATO robežām.
“Mēs neredzam, ka Krievija koncentrētu savus spēkus vai jebkādā militārā veidā gatavotos uzbrukt NATO vai Baltijas valstīm,” sabiedriskajam medijam ERR sacīja Igaunijas ārlietu ministrs.
“Drīzāk ir pretēji. Krievija nav ļoti spēcīgā pozīcijā Ukrainas frontē, arī ekonomiski,” viņš piebilda.
Zelenskis svētdien Ukrainas televīzijā sacīja, ka Krievija varētu gatavot jaunu militārās mobilizācijas vilni, lai vai nu pastiprinātu karu Ukrainā, vai iebruktu Baltijā.
Viņš apgalvoja, ka Krievijā ieviestie mobilā interneta ierobežojumi, kurus Kremlis skaidro ar nepieciešamību cīnīties pret Ukrainas dronu triecieniem un sabotāžas operācijām, patiesībā ir domāti tam, lai sagatavotu augsni iespējamu masveida protestu apspiešanai pret jaunu mobilizācijas vilni.
“Kāpēc? Tāpēc, ka viena vai otra valsts, piemēram, kāda Baltijas valsts, nav gatava augstas intensitātes konfrontācijai. Tāpēc, ka tās ir mazas — nevis tāpēc, ka tām trūktu drosmes,” sacīja Zelenskis.
Cahkna norādīja, ka Zelenska komentāri “nepadara sadarbību vieglāku”. Igaunija, bijusī padomju republika ar ilgstoši saspringtām attiecībām ar Maskavu, kopš Putina pavēles sākt pilna mēroga iebrukumu 2022. gada februārī ir bijusi stingra Ukrainas atbalstītāja.
Decembrī Igaunijas Ārējās izlūkošanas dienesta vadītājs paziņoja, ka nav nekādu pazīmju, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins plānotu uzbrukumu Baltijas valstīm vai NATO, neraugoties uz pieaugošajiem Eiropas amatpersonu brīdinājumiem, ka tuvākajos gados varētu izcelties tiešs konflikts starp Rietumiem un Krieviju.
Putins šos brīdinājumus ir noraidījis kā histēriju, uzstājot, ka Krievijai nav intereses par tiešu militāru konfrontāciju ar NATO. Tomēr viņš ir teicis, ka Krievija ir gatava “jau tagad” doties karā ar Eiropu, ja tā tiktu nostādīta šādā situācijā.