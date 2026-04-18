Ukrainas droni uzbrukuši naftas noliktavai un ostai okupētajā Sevastopolē
Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumu rezultātā anektētajā Krimā Manganari ragā starp Kazaku un Kamišovas līčiem deg Krievijas naftas noliktava.
Naktī uz 18. aprīli Ukrainas droni uzbruka Krievijas militārajiem un stratēģiskajiem objektiem anektētajā Krimā. Saskaņā ar sākotnējo informāciju, trieciens tika veikts Sevastopoles ostai un naftas bāzei.
Krievijas okupācijas administrācija piektdienas, 17. aprīļa, vakarā izsludināja gaisa trauksmes brīdinājumu Krimā. Neilgi pēc tam pussalā atskanēja pirmie sprādzieni. Vietējie iedzīvotāji ziņo, ka uzbrukums Krievijas okupantu militārajiem un stratēģiskajiem objektiem turpinājās visu nakti. Sprādzieni bija dzirdami, piemēram, Bahčisarajā, netālu no Saku militārā lidlauka Novofedorovkā, bet visvairāk Sevastopolē. Saskaņā ar sākotnējo informāciju, droni uzbruka bijušajam Ukrainas Jūras spēku štābam Sevastopolē, kur bija izvietoti Krievijas okupanti. Manganari ragā starp Kazaku un Kamišovas līčiem deg naftas bāze.
Tā dēvētais Sevastopoles "gubernators" Mihails Razvožajevs, kuru iecēla Krievijas okupanti, apstiprināja, ka 18. aprīļa naktī pilsētas tuvumā tika veikti gaisa triecieni ienaidnieka mērķiem. Viņš atzina, ka netālu no Kazaku līča rajona deg rezervuārs ar "atlikušo degvielu". Šis ir otrais plašais gaisa trieciens Krievijas militārajiem un stratēģiskajiem objektiem anektētajā Krimā pēdējo divu dienu laikā. Pirms tam Ukrainas bezpilota lidaparāti okupētajā pussalā 17. aprīļa naktī uzbruka Krievijas militārajiem lidlaukiem.